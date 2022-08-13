Koyu sohbet

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü oyuncular Fırat Çelik ve Öner Erkan, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Kahvaltıcıda buluşan ikili, yemeğin ardından kapıda oturup, sohbet etti.

Öner Erkan ve Fırat Çelik, gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark edince birlikte poz verdi.