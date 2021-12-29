Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öner Erkan, önceki gün Nişantaşı'nda elinde kahve ile yürürken objektiflere takıldı. Bir kliniğe geldiği öğrenilen Erkan'ın, arkadaşlarına kahve servisi yaptığı görüldü.

Görüntülendiğini fark edince şaşıran ünlü oyuncu, tebessüm ederek, kliniğin yolunu tuttu.