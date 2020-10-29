Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da Selim karakterine hayat veren oyuncu Öner Erkan, dün akşam Cihangir'de görüntülendi.

Erkan, bir mekanda arkadaşlarıyla buluşarak, keyifli vakit geçirdi. Bir süre sonra mekandan ayrılan Öner Erkan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak, evinin yolunu tuttu.