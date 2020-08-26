"Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi" tamamlandı

"Fırat-Dicle Havzası Fırat Alt Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi"nin kapanış programı Malatya'da bir otelde düzenlendi.
Bilal Dikmen, programda yaptığı konuşmada, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Canlıların varlığını sürdürebilmesi için suyun en temel ihtiyaç olduğunu dile getiren Dikmen, temiz su kaynaklarına olan ihtiyacın ülkelerin gelişmelerine paralel olarak her geçen gün arttığını söyledi.
Dikmen, Türkiye'deki su kaynaklarının miktar ve kalitesinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önem arz ettiğini anlattı.
Mevcut su kaynaklarının korunması ve alternatif su kaynaklarının bulunması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Dikmen, şöyle devam etti:
"Dünyada ve ülkemizde gündemde olan önemli bir konu da kullanılmış suların yeniden kullanımıdır. Avrupa Birliği ülkeleri, baktığımız zaman bugün itibariyle yaklaşık 3 milyar metreküp suyu geri döndürerek kullandıktan sonra tekrar kullanıyor. Avrupa Birliği 2023 hedefi olarak 10 milyar metreküp suyu tekrar döndürerek kullanmayı hedefliyor. Genel Müdürlüğümüzce de kullanılmış suların yeniden kullanım alternatiflerinin belirlenmesi kapsamında bir proje yürütülmüş ve 2019 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında ülkemizdeki 25 havzanın her birinde ne kadar kullanılmış su var, bu suyu hangi maksatlarda nerelerde kullanabiliriz, havza raporlarında bunlar belirlenmiş durumda."
Bakanlığın tüm havzalar için "Havza Koruma Eylem Planları" hazırladığına işaret eden Dikmen, şöyle konuştu:
"2023 yılına kadar 25 havzada, Nehir Havza Yönetim Planları'nın tamamlanması hedeflenmekte. İçme suyu şebekelerinde ve sulamada su kayıplarının azaltılması için gerekli mevzuat yayımlanmış olup, belediye ve sulama birliklerinde her geçen gün gelişme kaydedilmekte. Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarının su verilerine bir bütün dahilinde doğru ve güncel olarak bir altyapı üzerinden kısa zamanda kullanıcılara tanımlanan yetki çerçevesinde erişim ve paylaşımın sağlanması hedeflenmekte. Proje kapsamında sistem kurulumu tamamlanmıştır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!