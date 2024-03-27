Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Firari hükümlü polis kılığına girdi

        Firari hükümlü polis kılığına girdi

        Kayseri'de, firari bir hükümlü sahte polis kimliğiyle yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Firari hükümlü polis kılığına girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik', 'hırsızlık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Fotoğraf: İHA

        REKLAM

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Evde yapılan aramada 22 adet fişek ve sahte polis kimliği ele geçirildi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        Taksi şoförünü öldüren sanık: Eşime küfretti
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        Yeni açıklama
        Yeni açıklama
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Ulaşıma kar engeli! 58 köy yolu kapandı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Bakan Kacır tarih verdi! TÜRKSAT 6A uzaya gönderilecek
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        İsmail Kartal’ın değişilmezi Dzeko!
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Habertürk Anasayfa