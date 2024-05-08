Finlandiyalı genç bilgisayar korsanı nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?

Europol Julius Kivimäki 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Avrupa'nın en çok aranan suçlularından biri olan bilgisayar korsanı Julius Kivimäki terapi notlarını çaldığı 33 bin hastaya şantaj yapmaktan hapse atıldı. Kivimäki'nin hapis cezasına çarptırılması, henüz 13 yaşındayken başladığı 11 yıllık siber suçlar serisinin sonu anlamına geliyor.

Tiina ile terapisti arasında iki yıl boyunca yapılan onlarca seansa ait kayıtlar artık bu bilinmeyen şantajcının elindeydi.

Gönderici, Tiina'nın özel bilgilerini danışanı olduğu bir psikoterapi merkezinden aldıklarını iddia ediyordu. Şirketin kişisel verilerin çalındığı gerçeğini görmezden gelmesi nedeniyle kendisiyle doğrudan iletişime geçtiklerini söylüyordu.

Toplamda 33 bin terapi danışanının da kayıtları çalınmış ve binlerce kişiye şantaj yapılmıştı. Vaka, Finlandiya'da en fazla mağdurun dahil olduğu ceza davası olarak kayıtlara geçti.

O anki hisleriyle ilgili, “Boğulur gibi hissettim" diyen Tiina kısa sürede yalnız olmadığını fark etti.

24 saat içinde istedikleri fidyeyi ödemezse, tüm bunlar internette yayınlanacaktı.

Saldırıyı araştıran Finlandiyalı siber güvenlik firması WithSecure'dan Mikko Hyppönen, "Bu ölçekte bir saldırı Finlandiya için bir felaketti; herkes etkilenen birini tanıyordu" diyor.

Evlilik dışı ilişkilerden suç itiraflarına kadar pek çok konudaki hassas konuşmalar artık birer pazarlık kozu haline gelmişti.

Vastaamo psikoterapi merkezinden çalınan veri tabanı, çocuklar da dahil olmak üzere toplumun geniş bir kesiminin en gizli sırlarını içeriyordu.

Yaklaşık 20 kişi ödeme yaptı ancak çok geçti. Ransom_man yanlışlıkla tüm veri tabanını darknet üzerindeki bir foruma sızdırdığı için bilgileri zaten yayınlanmıştı.

İnternette 'ransom_man' olarak bilinen şantajcı, mağdurlardan 24 saat içinde kendisine 200 euro ödemelerini talep etmişti, aksi takdirde bilgilerini internette yayınlayacaktı. Geç kalanlar için fidye bedelini 500 euroya çıkardı.

Mağdurlar için mahkemede bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mağdurların 2 bin 600'ünü temsil eden Avukat Jenni Raiskio, duruşmada, hasta kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından yakınları intihar eden kişilerin firmasıyla iletişime geçtiğini söyledi.

Sky News Kivimäki 2014'teki Sky News röportajında kendisini Ryan diye tanıttı.

Ülke tarihindeki en büyük polis soruşturmalarından biri, siber suç dünyasında zaten kötü bir şöhrete sahip olan genç bir Finlinin yakalanmasıyla sonuçlandı.

Siber güvenlik firmasından Mikko ve ekibi polise soruşturmada yardım etmek için çalıştı.

Ancak hapse atılmadı. Kivimäki ve suç ortaklarının bu yolla caydırılamayacağı düşüncesi hakimdi.

Kivimäki, 2014'te 17 yaşındayken gözaltına alındı ve 50 bin 700 bilgisayar korsanlığı saldırısından suçlu bulundu.

Kendisini Zeekill olarak tanıtan genç bilgisayar korsanı Kivimäki, Lizard Squad ve Hack the Planet gibi korsanlık gruplarının yanı sıra, 2010'larda onlarca yüksek profilli saldırı gerçekleştirmiş bir kişiydi.

Kivimäki bu dönemde basının ilgisini çekmeyi başardı. Sky News adlı televizyon kanalına verdiği röportajda saldırıdan dolayı pişmanlık duymadığı izlenimi verdi.

Bu siber saldırı sonucunda on milyonlarca oyuncu oyun indiremedi, arkadaşlarıyla internette oyun oynayamadı ya da yeni satın aldıkları konsollarını sisteme kaydedemedi.

O ve Lizard Squad isimli grup, 2014 Noel döneminde dünyanın en büyük iki oyun platformu Playstation Network ve Xbox Live'ı çökertti.

Kivimäki'nin ismi, Vastaamo saldırısına kadar pek duyulmamıştı.

Soyadını vermek istemeyen Ryan isimli bu kişi, "Yaptığı işte çok iyiydi ve sonuçlarını umursamazdı. Siber aldırılarda her zaman diğerlerinden daha ileri giderdi" dedi ve şöyle devam etti:

Lizard Squad çetesinden bir başka bilgisayar korsanı, BBC'ye yaptığı açıklamada Kivimäki'yi rakiplerinden intikam almayı ve gösterişi seven, kindar bir genç olarak tanımladı.

Polis, Kivimäki'nin sahte bir isim altında sahte kimlik belgeleriyle yaşadığını tespit etti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Paris polisi sahte bir aile içi şiddet ihbarı aldıktan sonra evine gittiğinde yanlışlıkla onun izine rastladı.

25 yaşındaki Kivimäki bu sırada Avrupa'nın en çok aranan suçlularından biri haline geldi ancak nerede olduğu bilinmiyordu.

Finlandiya polisinin, hakkında Kırmızı Bülten çıkarmak için yeterli kanıt toplaması yaklaşık iki yıl sürdü.

Kivimäki hızla Finlandiya'ya iade edildi ve ülke tarihinin en yüksek profilli davalarından birine hazırlıklar başladı.

Üç yıl süren davayı yürüten dedektif Marko Leponen, "Bir noktada 200'den fazla memurumuz bunun üzerine çalışıyordu. Bu çok sayıda mağdurun hikayesinin incelenmesi gereken yoğun bir soruşturmaydı" diyor.

Leponen, çalınan verilerin Kivimäki'nin banka hesabıyla indirildiğini kanıtlamanın çok önemli bir aşama olduğunu söylüyor.

Soruşturma kapsamında Kivimäki'nin parmak izine ulaşmak isteyen polis yetkilileri, en yeni adli tıp yöntemlerinden yararlanarak internette takma bir isimle paylaştığı anonim bir fotoğrafı inceledi.