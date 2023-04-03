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Finlandiya yarın resmen NATO'ya katılacak

Finlandiya'nın Salı günü resmi olarak NATO'nun üyesi olacağı açıklandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya'nın yarın 31. üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

Giriş: 03.04.2023 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
Finlandiya yarın resmen NATO'ya katılacak
HABERTURK.COM / Reuters

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada Finlandiya'nın Salı günü resmi olarak NATO'nın bir üyesi olacağı açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Finlandiya'nın yarın 31.üye olarak ittifaka katılacağını, bayrağının NATO karargahına çekileceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Finlandiya Salı günü NATO'nun bir parçası olacak. Bu adım Finlandiya'yı daha güvenli yapacak. Buna bağlı olarak İsveç de daha güvenli hale gelecek" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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