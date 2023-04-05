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AB ülkeleri arasında Rusya ile en uzun kara sınırını paylaşan ülke: Finlandiya Rusya sınırına çit inşa ediyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üye olmayı talep eden Finlandiya, dün resmen NATO'nun 31. üye ülkesi oldu. Reuters'ın aktardığına göre AB üyeleri arasında Rusya ile en uzun kara sınırını paylaşan Finlandiya, Rusya sınırına 200 km uzunluğunda çit inşa ediyor

Giriş: 05.04.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
AB ülkeleri arasında Rusya ile en uzun kara sınırını paylaşan ülke: Finlandiya Rusya sınırına çit inşa ediyor!
Finlandiya Rusya sınırına çit inşa ediyor
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Reuters

Finlandiya, Rusya'dan gelecek yasa dışı göçleri önlemek için Rusya sınırına 200 kilometre uzunluğunda çit inşa ediyor. Elektronik sensörlerle donatılmış üç metre yüksekliğindeki çitin dört yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Çit, şu anda güneydoğudaki Imatra kasabasındaki bir sınır geçiş noktasına dikilecek.

Finlandiyalı bir sınır muhafızı, pandemiden önce günde 13 bin kadar kişinin sınırı geçtiğini ancak şimdi yüz civarında kişinin sınırı geçtiğini söyledi.

Finlandiyalı sınır muhafızı Kari Kemppinen Reuters'a verdiği demeçte, "Pandemiden önce neredeyse 13 bin kişi sınırı geçti. Arabalar tam doluydu ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Şu an hayal etmesi zor ama o zamanlar farklıydı." dedi.

2015 yılında yaklaşık 5 bin yasa dışı göçmen Rusya'dan Finlandiya'ya geçti.

Imatra sınır kapısındaki gardiyanlar, şu anda sınırdan geçen neredeyse hiç yasa dışı göçmen olmadığını söyledi.

Finlandiya, Avrupa Birliği üyeleri arasında Rusya ile en uzun kara sınırına sahip ülke. İki ülke 1340 km'lik bir kara sınırını paylaşıyor.

*Haberin görselleri Reuters arşivinden alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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