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Finlandiya gerçekten dünyanın en mutlu ülkesi mi? Dünyanın en mutlu ülkesi neden Finlandiya?

Finlandiya gerçekten dünyanın en mutlu ülkesi mi?

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı, Dünya Mutluluk Raporu'na göre, Finlandiya üst üste altıncı kere Dünyanın En Mutlu Ülkesi seçildi. Peki, Finlandiyalılar bu duruma ne diyor? Gerçekten mutlular mı? İşte, cevabı...

Giriş: 09.04.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • HANGİ BASAMAKTA DURUYORSUNUZ?

    Dünya Mutluluk Raporu anketinde katılımcılardan yaşamlarını değerlendirmeleri isteniyor. Bu anket "Cantril merdiveni" adı verilen şu soruya dayanır:

    "Lütfen en alt sıfırdan en üst 10'a kadar numaralandırılmış basamakları olan bir merdiven hayal edin. Merdivenin en üst basamağı sizin için mümkün olan en iyi yaşamı, en alt basamağı ise sizin için mümkün olan en kötü yaşamı temsil ediyor. Şu anda hangi basamakta duruyorsunuz?

     

  • GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÇOK DÜŞÜK

    Araştırmaya göre son altı yıldır Dünyanın En Mutlu Ülkesi Finlandiya. Arkasından Danimarka ve İzlanda geliyor. Finlandiyalıların diğer ülkelerden daha mutlu olmasının nedeni ise düşük gelir eşitsizliği yani en yüksek maaş alan kişi ile en düşük maaş alan kişi arasındaki fark. Bu oran büyüdükçe ülkenin refah seviyesi de düşüyor. Ancak Finlandiya'da bu oran oldukça düşük, maaşı ne olursa olsun insanlar eşit varlıklara sahip olabiliyor.

     

  • HER KOŞULDA HALKA DESTEK ÇIKILIYOR

    Diğer etkenler ise güçlü sosyal destek, fikir özgürlüğü ve düşük yolsuzluk seviyeleri gibi faktörler. Ülkenin sağlık sistemi kamu tarafından finanse ediliyor ve özel sağlık sektörü çok küçük ölçekte varlık gösteriyor. Toplu taşıma güvenirliği ile beraber ekonomisi de oldukça iyi, Helsinki Havaalanı Kuzey Avrupa'nın en iyisi olarak değerlendiriliyor.

    Finlandiya eşitlikçi okullara sahip ve hangisini seçerseniz seçin iyi bir eğitim alma olasılığı oldukça yüksek. Aynı zamanda sosyal konutların varlığı, evsizliğin az rastlanması birçok etkenler arasında.

     

  • CEVAPLAR ALIŞKANLIK HALİNE Mİ GELDİ?

    Ancak Norveç, Macaristan gibi ülkelerde de durum neredeyse böyle iken hatta gelir eşitsizlği bile hemen hemen aynı iken neden Finlandiyalılar daha mutlu?

    2021 yılında bir sosyoloji profesörü, İskandinav ülkelerinde yaşayan insanların makul beklentiler içerisinde oldukları için mutlu göründüklerini söyledi. Ancak akıllara gelen bir diğer soru ise Finler artık bu soruların kendilerine her yıl sorulduklarını bildikleri için benzer cevap verdikleri düşüncesi.

     

  • "ÇOK MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"

    New York Times muhabirleri anket hakkındaki soru işaretlerini gidermek için Finlandiya'ya giderek yaşları 13 ile 88 arasında olan insanlara gerçekten mutlu olup olmadıklarını sordu.

    Finler bu sıralamanın çok daha karmaşık bir gerçekliğe işaret ettiğini belirtti. Birçok Finli ülkedeki seçimlerde aşırı sağcı bir partinin kazanımları, Ukrayna'daki savaş ve ülkenin NATO'ya katılmasıyla beraber kötüleşebilecek olan Rusya ile gergin ilişkiler dahil olmak üzere yaşam tarzlarına yönelik olan tehdit ve endişelerini dile getirdi.

    Ülkenin batı kıyısında Kokkola'da İngilizce öğretmenliği yapan 58 yaşındaki Nina Hansen "Çok mutlu olduğumuzu söyleyemem. Aslında bu kelimeye biraz şüpheyle yaklaşıyorum” diyor.

  • "HERHANGİ BİR KONUDAN HOŞNUTSUZ OLDUĞUMUZU SÖYLEMEYE KORKUYORUZ"

    Genel olarak Finlandiyalılar devletin tatmin edici koşulları ile ülkede gelecek kurmanın kolay olduğu konusunda hem fikir. Ancak bu durum aynı zamanda ulusal itibara uygun yaşamak için halk üzerinde baskı da oluşturuyor.

    Bayan Hansen'in Kokkola'daki öğrencilerinden 19 yaşındaki Clara Paasimaki, "Biz çok ayrıcalıklıyız ve ayrıcalığımızın farkındayız. Bu yüzden herhangi bir konuda hoşnutsuz olduğumuzu söylemekten de korkuyoruz, çünkü diğer insanlardan, özellikle de İskandinav olmayan ülkelerden çok daha iyi durumda olduğumuzu biliyoruz" diyor.

     

  • HALK SÜREKLİ MUTLU SEÇİLMEKTEN PEK DE HOŞNUT DEĞİL

    Aalto Üniversitesi'nde psikoloji araştırmacısı olan Frank Martela da Paasimaki "Finlandiya'nın altı yıldır üst üste 'dünyanın en mutlu ülkesi' olması insanlar üzerinde baskı yaratmaya başlayabilir. Hem eğer biz Finler bu kadar mutluysak, ben neden mutlu değilim? Bu anlamda, en mutlu ikinci ülke olmak Finlandiya'nın uzun vadeli mutluluğu için iyi olabilir."

    Ayrıca halk kürsel ısınmadan kaynaklı olan iklim koşullarının değişmesinden de endişeli ve insanların bu konuya kayıtsız kalmasından rahatsız.

     

  • "MUTLULUK YOKLUKLA BOLLUK ARASINDAKİ YERDİR"

    Finlandiyalıların yaşam tarzı kısaca "sisu" kelimesi ile özetleniyor bu kelimenin anlamı ise ülkenin uzun kışlar gibi ‘zorluklar karşısında sarsılmaz bir kararlılık’ göstermesi. Yani Finliler aslında mutlu değil, daha çok hoşnutlar, beklentilerini daha makul tutarak mutlu olmayı başarıyorlar.

    Finlandiya Üniversitesi'nde profesör olan ve toplumda refahı araştıran Arto O. Salonen “Başka bir deyişle neyin yeterli olduğunu bildiğinizde mutlu olursunuz, bununla ilgili bir de Fin atasözü var: Onnellisuus on se paikka puuttuvaisuuden ja yltäkylläisyyden välillä. Yani mutluluk yoklukla bolluk arasındaki yerdir." diyor.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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