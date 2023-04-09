"ÇOK MUTLU OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"
New York Times muhabirleri anket hakkındaki soru işaretlerini gidermek için Finlandiya'ya giderek yaşları 13 ile 88 arasında olan insanlara gerçekten mutlu olup olmadıklarını sordu.
Finler bu sıralamanın çok daha karmaşık bir gerçekliğe işaret ettiğini belirtti. Birçok Finli ülkedeki seçimlerde aşırı sağcı bir partinin kazanımları, Ukrayna'daki savaş ve ülkenin NATO'ya katılmasıyla beraber kötüleşebilecek olan Rusya ile gergin ilişkiler dahil olmak üzere yaşam tarzlarına yönelik olan tehdit ve endişelerini dile getirdi.
Ülkenin batı kıyısında Kokkola'da İngilizce öğretmenliği yapan 58 yaşındaki Nina Hansen "Çok mutlu olduğumuzu söyleyemem. Aslında bu kelimeye biraz şüpheyle yaklaşıyorum” diyor.