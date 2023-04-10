SHAKESPEARE'İN YAZILARINDA GEÇER

Kedilerin dokuz canlı olmasıyla ilgili ilk yazılı metin, Shakespeare tarafından oluşturuldu. 16. yüzyılda ortaya çıkan Romeo ve Juliet oyununda:

- "Benden ne istersin?

- "Kedilerin iyi kralı, dokuz canınızdan yalnızca birini" şeklinde bir diyalog geçer.

Eski bir İngiliz atasözünde ise "Bir kedinin dokuz canı vardır. Üçüyle oynar, üçüyle gezinir ve son üçüyle de durur."

ESKİ MISIR İNANIŞINA DAYANDIĞI DA SÖYLENİR

Eski Mısır inanışına göre, Güneş tanrısı Atum-Ra yeraltı dünyasını ziyaret edebilmek için kedi şekline girer. Ayrıca Atrum-Ra'nın sekiz tanrı daha doğurduğu rivayet edilir. Yani, bazı insanlar dokuz cana sahip kedilerin yaygınlaşmasının nedenini bu efsane ile ilişkilendirir, sekiz tanrı ve kedi şekline giren Atum-Ra, dokuz cana eşittir.

Kaynak: News Week, Wonderopolis