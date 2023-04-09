5. KADINLARIN KENDİ SOYADLARINI KULLANMALARI
Geleneksel olarak bir kadın ile bir erkek evlendiği zaman, kadın, erkeğin soyadını alır ve bu evliliklerinin altın "bir" olduklarını simgelerdi. Birçok ülkede bu gelenek hala devam ediyor. Özellikle de soyun babadan yürümesiyle ilgili olan bu gelenek, zaman geçtikçe kadınları rahatsız etmeye başladı.
Son yıllarda, artık kadınlar isterlerse evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanarak evliliklerini devam ettirme hakkında sahip oldular. Birçok kadın artık kendi soyadını tercih etmeye başladı.