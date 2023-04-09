1. ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMAK VEYA İSTEMEMEK

Neredeyse yüzyıllardır çocuk sahibi olmak hayatın geleneklerinden biriydi. Genellikle her kültürde bir toplum normu olarak kabul edildi. Çocuk sahibi olamayan veya olmak istemeyen çiftler garipsenirdi.

Ancak günümüzde, ekonomik, küresel, iklimsel, maddi ve manevi şartlar giderek çoğaldığı için çiftler çocuk sahibi olmaya pek sıcak bakmıyor ve bu durum oldukça normal karşılanıyor.