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Geçmişte yasak gibi olan günümüzde normal kabul edilen 8 davranış biçimi!

Geçmişte yadırganan günümüzde normal kabul edilen 8 davranış biçimi!

Geçmişte toplum yapısından dolayı oluşturan tabular, günümüz ile karşılaştırılınca oldukça sıradan ve normal kabul ediliyor. İşte, geçmiş ile günümüzü karşılaştıran tabular...

Giriş: 09.04.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1. ÇOCUK SAHİBİ OLAMAMAK VEYA İSTEMEMEK

    Neredeyse yüzyıllardır çocuk sahibi olmak hayatın geleneklerinden biriydi. Genellikle her kültürde bir toplum normu olarak kabul edildi. Çocuk sahibi olamayan veya olmak istemeyen çiftler garipsenirdi.

    Ancak günümüzde, ekonomik, küresel, iklimsel, maddi ve manevi şartlar giderek çoğaldığı için çiftler çocuk sahibi olmaya pek sıcak bakmıyor ve bu durum oldukça normal karşılanıyor.

  • 2. ERKEKLER AĞLAR

    "Erkekler ağlamaz" sözü toplumda birçok erkeğe ve kadına yansıtıldı. Bu nedenle erkekler kendilerini zayıf göstereceği düşüncesi ile yaşadıkları zorlukları genellikle içlerinde yaşar, biriyle paylaşmaz bir durumdaydı. Ancak bu durum topluma bazı zamanlar birikmişliklerden dolayı öfke olarak kadınlara yansıdı.

    Bu sebeple toplumda artık "Erkekler ağlar" düşüncesi normalleştirilmeye çalışıyor. Ağlamak her insanın kendi içerisinde üzüntü duygusunu yansıtma şeklidir ve normaldir. 

  • 3. YIRTIK KIYAFETLER

    Moda hemen hemen her dönem şekil değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de yırtık kıyafet akımı. Eski dönemde yırtık kıyafet giyenler sadece evsiz ya da durumu olmayan insanlardı.

    Ancak günümüzde yırtık pantalon veya tişört gibi kıyafetler giymek oldukça sıradan bir moda akımı.

  • 4. BOŞANMAK

    Eski zamanlarda boşanmak bir evliliiğin başarısızlığı olarak görülürdü. Özellikle boşanmış kadınlar, dul olarak nitelendirilir toplumdan dışlanır ve eleştirildi. Günümüzde ise boşanmak oldukça normal olarak görülür. Çünkü iki insanın anlaşamayıp evliliklerini devam ettirmeye çalışması ve çocuklarına buna maruz bırakması asıl anormal olandır.

  • 5. KADINLARIN KENDİ SOYADLARINI KULLANMALARI

    Geleneksel olarak bir kadın ile bir erkek evlendiği zaman, kadın, erkeğin soyadını alır ve bu evliliklerinin altın "bir" olduklarını simgelerdi. Birçok ülkede bu gelenek hala devam ediyor. Özellikle de soyun babadan yürümesiyle ilgili olan bu gelenek, zaman geçtikçe kadınları rahatsız etmeye başladı.

    Son yıllarda, artık kadınlar isterlerse evlendikten sonra kendi soyadlarını kullanarak evliliklerini devam ettirme hakkında sahip oldular. Birçok kadın artık kendi soyadını tercih etmeye başladı.

  • 6. DÖVME

    Geçmişte, vücudunun görünür bir yerinde dövmeye sahip olmak veya sadece dövmeye sahip olmak toplumda ayrımcılığa maruz kalmak demekti. Neyse ki kendini ifade etmenin bir yolu olarak görülmeye başlayan dövme sanatı artık ayrımcı bakışlara maruz kalmıyor.

  • 7. KADINLARIN REGL HAKKINDA KONUŞMASI

    Eskiden kadınların regl hakkında konuşması yadırganırdı. Hatta markete gittiklerinde ped veya tampon almak istediklerinde siyah poşete konarak verilirdi. Ancak günümüzde bazı ülkeler ve kurumlar regl günü izni bile vermeye başladı.

  • 8. TOPLUM İÇERİSİNDE BEBEK EMZİRMEK

    Bir annenin en doğal faaliyetlerinden birisi olan emzirme eskiden toplumsal normlara maruz kalıyordu. Günümüzde ise annelerin çocuklarını rahat bir şekilde emzirmesi için alanlar ve ürünler oluşturuldu.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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