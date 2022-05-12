Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak

Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak

Reuters

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in yaptıkları ortak açıklamada, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Niinisto ve Marin ortak bir açıklamasında, "Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında ittifakın büyümesinin önünü açarak NATO üyeliği için başvuruda bulunulacağı duyuruldu.

Ortak açıklamada, söz konusu üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendireceği belirtildi.

İsveç'in ise önümüzdeki günlerde NATO'ya katılma kararını vermesi bekleniyor.