Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.



17 Mart, Cuma günü İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel

meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

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