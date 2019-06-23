23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikan beyaz kelebeğinin 1970'li yıllarda Türkiye'ye girdiğini belirten Öztemiz, "Bu zararlı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde 1997 yılından bu yana görülmekte idi, son birkaç yıldır da popülasyonunu arttırdı. Geçen yıl yaptığımız mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar aldık. Bu yıl da aynı çalışmaları devam ettiriyoruz. Zararlıya karşı bu hafta mücadele için kritik zaman. Muhakkak tüm fındık üreticilerinin, bahçelerini kontrol edip mücadele yapmaları gerekiyor." dedi.
Amerikan beyaz kelebeğinin, yumurtalarını yapraklara bıraktığını anlatan Öztemiz, hava sıcaklıklarına bağlı olarak 1-2 gün içerisinde larvaların yaprakları tükettiğini vurguladı.
Prof. Dr. Öztemiz, amaçlarının, bir hafta içinde bu mücadeleyi yapmak olduğunu, bir hafta sonra bu larvaların tüm ağacı saracağını belirterek, "Tüm ağaca zarar vermeden, bizim mücadeleyi başlatıp zararlıyı kontrol altına almamız gerekiyor. Bunu her defa özellikle belirtiyoruz, dut ve dişbudaklar kelebeğin ara konukçusu. Amerikan beyaz kelebeği ilk çıktığında dutlarda ve dişbudaklarda görülüyor, daha sonra fındığa geçiyor. Dolayısıyla hem fındıkta hem dutlarda mücadele muhakkak yapılmalı. Ben tüm fındık üreticilerine, bahçelerini kontrol etmelerini ve bir hafta içerisinde toplu mücadele yaparak zararlıya karşı mücadeleyi başlatmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.
"MÜCADELE GEREKİRSE DAHA DA ZORLANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Zararlı ile toplu mücadele edilmesini tavsiye eden Öztemiz, şu an fındıkta çok yoğun görülmediğini, mücadele yapıldığı takdirde popülasyonu baskı altına alabilecek durumda olduklarını bildirdi.
Öztemiz, mücadele gecikirse daha da zorlanılacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Popülasyon artacaktır, zamanlama çok önemli. Bugünden itibaren tüm fındık üreticilerini bahçelerini kontrol etmeye davet ediyorum. Çiftçilerimiz bahçelerini günlük kontrol etsinler, Amerikan beyaz kelebeğinin yumurtasını ve larvasını gördükleri anda muhakkak mücadele etmelerini öneriyorum. Bahçelerde tek bir ağaçta bu durumla karşı karşıya kalırlarsa mekanik mücadele (budama) ile bahçeden uzaklaştırılması gerekiyor. Yoğunluk artarsa Tarım ve Orman Bakanlığımızın zararlıya karşı ruhsatlı 2 tane tarım ilacından birini kullanabilirler."
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