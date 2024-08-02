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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fındık alım fiyatı belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Fındık alım fiyatı belirlendi

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:54
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        Fındık alım fiyatı belirlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı.

        Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, levant kalite için kilogram başına 130 lira, Giresun kalite için kilogram başına 132 lira oldu.

        Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak.

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        Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1,3 lira ilave fiyat verilecek.

        Alımlara 19 Ağustos'ta başlanacak

        TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

        Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevularını alabilecekler.

        Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

        Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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