Finansman hizmetini yeni yapıya taşıdı

Kamyon ve otobüs satın almak isteyenlerin finansal taleplerine yanıt vermeyi hedefleyen Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Daimler Truck bünyesine geçerek hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.
2000 yılında faaliyetine Mercedes-Benz Finansman Hizmetler olarak başlayan şirket, Daimler AG’nin Daimler Truck AG çatısı altındaki yeni kurumsal yapılanması çerçevesinde değişikliğe giderek Mercedes-Benz Kamyon Finansman olarak hizmet vermeye başladı.
Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak, "Daimler AG, kamyon ve otobüs ürün gruplarının üretim, satış, satış sonrası ve finansal hizmetler birimlerini tüm dünyada Daimler Truck AG çatısı altında yeni bir kurumsal yapı altında topladı. Aynı strateji paralelinde Türkiye’de Mercedes-Benz Kamyon Finansman ve Daimler Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Nisan 2022 tarihinde faaliyetlerine başladı. Bu 2 yeni firmanın Daimler Truck AG’nin iştiraki olan Daimler Truck Financial Services şirketine hisse transferi 1 Ekim 2022 tarihi itibarı ile tamamlandı" dedi.
Türkiye’de satılan her 2 Mercedes-Benz marka kamyonun 1’inin ve 10 otobüsün 7’sinin finansmanının Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından yapıldığını aktaran Onbulak, "Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Haziran 2022 itibarıyla aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük finansman şirketi konumuna geldi" diye konuştu.
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