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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi

        Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde geçen aya göre 9,8 puan artarak 167,6 seviyesine yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:06
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        Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

        Finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde geçen aya göre 9,8 puan artarak 167,6 seviyesine yükseldi.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE’yi artış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi bir miktar azalış yönünde etkiledi.

        İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlenirken, gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise bir miktar zayıfladı.

        İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise azalış olacağını bekleyenler lehine döndü.

        2024 yılı ekim ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,7 ve 0,4 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 24,7 puanlık azalış gerçekleşti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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