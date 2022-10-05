Filmekimi 'Bones and All'la kapanacak

Usta yönetmen Luca Guadagnino'nun, başrollerini Taylor Russell ile Timothée Chalamet'nin paylaştığı, son filmi 'Bones and All' (Kemikler ve Her Şey) 16 Ekim'de, İKSV tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi'nin son günü izleyiciyle buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen ve 7 Ekim'de başlayan Filmekimi Sundance, Cannes, Venedik, Toronto film festivallerinde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 16 Ekim'e kadar İstanbul’da sinemaseverlerle buluşuyor.
Eylülde dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan En İyi Yönetmen (Luca Guadagnino) ve Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu (Taylor Russell) ödüllerini kazanan 'Bones and All' (Kemikler ve Her Şey), Filmekimi'nin kapanış günü olan 16 Ekim Pazar günü hem Avrupa hem Asya yakasında, Atlas 1948 ve Kadıköy Kadıköy sinemalarında 16.00'da gösterilecek. Başrollerini Taylor Russell ile Timothée Chalamet’nin paylaştıkları film önceki yıllarda yine Filmekimi'nde gösterilen 'Call Me By Your Name' (Beni Adımla Çağır) ve 'Suspiria' ile büyük ilgi toplayan Luca Guadagnino’nun yeni filmi. Beni Adımla Çağır’da ilk kez birlikte çalışan Timothée Chalamet ile Luca Guadagnino bu filmde yeniden bir araya geliyor.
'Bones and All' (Kemikler ve Her Şey), toplum dışına itilse de hayatta kalmayı başarmış genç Maren (Taylor Russell) ile hayattan ümidini kesmiş, sivri ve hararetli kişiliğiyle Lee (Timothée Chalamet) arasında tomurcuklanan ilk aşkı anlatıyor. Maren ile Lee ilk karşılaşmalarının ardından birlikte arka yollardan, gizli geçitlerden, tuzaklarla dolu yerlerden geçerek Ronald Reagan döneminin ABD'sini 1.500 kilometre boyunca kat ediyor. Ne var ki tüm çabalarına rağmen yollar onları hep kendi feci geçmişlerine ve eninde sonunda aşkın ötekileştirmeye karşı galip gelip gelmeyeceğini belirleyecek son bir mücadeleye doğru yönlendiriyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz ve Mark Rylance yer alıyor. Filmin senaryosu David Kajganich tarafından Camille DeAngelis’in romanından uyarlanarak yazıldı. 'Bones and All' (Kemikler ve Her Şey) vizyona ise 23 Kasım 2022’den itibaren çıkacak.
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