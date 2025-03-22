Filiz Akın'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Filiz Akın, 82 yaşında hayata veda etti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
- 1
Türkan Şoray: Filiz'im, manolyam, narin bir çiçek gibi bu hastalık seni soldurdu. Her gün bir ümitle güzel bir haber beklerken, sen beni, en yakın arkadaşını ve sevdiklerini bırakıp gittin. Dostluğumuz öyle değerliydi ki benim için... Kalbimdeki yerin acıyor şimdi, hiç geçmeyecek! Yaşadığım sürece hiç gitmemişsin gibi; sırdaşım, en yakın dostum, canım arkadaşım olarak bende yaşayacaksın. Nurlar içinde uyu benim güzel arkadaşım.
- 2
Hülya Koçyiğit: Benim zarif Beyaz Orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum… Ah Filiz’im, ah… Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum… İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak… Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az… Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin. Işığın hep parlayacak canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Biricik evladı Sevgili İlker İnanoğlu ve hayat arkadaşı Sayın Sönmez Köksal başta olmak üzere, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.
- 3
Ajda Pekkan: Canım Filiz’im… Can dostum… Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey… Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.
Nebahat Çehre: Elimde kalbimde yazmaya veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım, seni seviyorum.
-
- 4
Ediz Hun: Son derece üzgünüm. Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile, büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi... Onunla birlikte çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu... Ülkemizin en önde gelen, nadide sinema sanatçılarından birini sonsuzluğa uğurluyoruz. Mekânı cennet olsun. Üstün varlığı ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.
Tamer Yiğit: Filiz’le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Selma Güneri: Üzüntüm tarifsiz… Çok önemli, çok değerli bir insanı, bir kadını, çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi. Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi. Güzelliğiyle, zarafetiyle, terbiyesiyle, nezaketiyle, dikkatiyle ve kalitesiyle bambaşka bir insandı. Onu tanıdığımda sinemaya yeni başlamıştım. Eşi, rahmetli Türker abi ile de çok çalıştım, ailece görüşürdük. Evlenip yuva kurduktan sonra da ilişkimiz hep sıcaktı. Bendeki yeri çok başkadır… Nurlarda yatsın, cennet mekânı olsun. Onu çok seviyorum.
- 5
Tarkan: Filiz Akın. Yeri bir daha dolmayacak bir efsane. Filiz Akın demek zarafet ve asalet demekti. Türk sinemasının ve kalplerin unutulmaz ismi olacak. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim.
Zafer Algöz: Türk Sineması'ndan bir hanımefendi geçti. Allah rahmet eylesin.
- 6
Ebru Gündeş: Bir efsaneyi daha kaybettik. Onların filmleriyle büyümek hayatımızın en güzel yanıydı. Aramızdan ayrılmaları ise çok büyük bir acı. Her zaman kalbimizde yaşayacaksın.
İbrahim Tatlıses: Yeşilçam'ın zarif yıldızı, güzel insan... Bize bıraktığın anılar, filmler, iyilik dolu yüreğin hiç unutulmayacak. Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.
-
- 7
Cem Davran: Mekânı cennet olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Çocukluğumun yıldızıydı, hepimiz hayrandık, nur içinde yatsın.
İzzet Günay: Çok üzgünüz… Çok sevdiğimiz bir dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Zarafetiyle hafızalara kazınmış, bambaşka bir insandı. Gerçekten çok üzgünüm. O Avrupai duruşu, zarafetiyle hep özel bir yere sahipti. Ne yazık ki uzun zamandır bekleniyordu… Eşiyle sürekli konuşuyor, ona dair haber alıyordum. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.
Ferhat Göçer: Melek gibi bir kalp… Asil bir vicdan…Türkiye’nin ihtiyacı olan zor zamanlarında duruşuyla temsil ettiği değerlerle en kıymetli sanat güneşlerimizden birini kaybettik… Yüzünün ve ruhunun güzelliği sonsuza kadar bu ülkenin kalbinde yaşayacak… Başımız sağ olsun.
- 8
Melek Baykal: Gökyüzü yeni bir yıldız kazandı. Türk Sineması sizi asla unutmayacak.
Birce Akalay: Ülkemiz sinema tarihinin cesur, çalışkan ve güzeller güzeli çiçeği. Türk Sinemasının 4 yapraklı yoncasının en güneşli yaprağı, hepimizin aşkı, değerlisi Filiz Akın. Huzur içinde uyu…
- 9
Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.
Nazan Şoray: Kelimeler duygularımı ifade etmek için yetersiz. Her gün görüşmesek de orada olduğunu bilmek beni mutlu ediyordu. Sen benim en güzel anılarımdın. Zarafettin, güçlüydün, örnektin kısacası... Hep gönlümde olacaksın.
Mahsun Kırmızıgül: Türk sinemasının zarif yıldızı Filiz Akın'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizlere bıraktığı eşsiz filmleri unutmayacağız. Mekânı cennet olsun.
-
- 10
Cenk Eren: Mekânı cennet olsun, nur içinde yatsın.
Aydan Şener: O kadar söylenecek şey var ki… Çok değerli, çok sevdiğim bir insandı. Aynı zamanda çocukluğumuzun prensesiydi. Zarafeti, güzelliği, hanımefendiliğiyle Türk sinemasına damga vurmuş, çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
- 11
Fedon: Yonca'nın yaprakları malesef tek tek dökülüyor, sevgili Fatma Girik'ten sonra şimdi de dörtlü yoncanın tek sarışını, kaliteli kadın, değerli sanatçı Filiz Akın'ımızı ebediyete uğurluyoruz, nur içınde yat, mekânın cennet olsun Asil kadın.
- 12
Nilüfer: Türk sinemasının en değerli, en önemli ve en iyi oyuncularından sevgili Filiz Akın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Zarafeti, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, güzelliğiyle eminim birçok kişiye ilham olmuştur. Anılarımızda hep olacaksınız…
Seda Bakan: Türk sinemasının en büyük ve en özel yıldızlarından birini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sevgili Filiz Akın sizi her zaman çok sevdim. Yeteneğiniz, zerafetiniz, çalışkanlığınız bizlere hep ilham oldu. Nur içinde yatın... Sönmez bey ve tüm yakınlarına baş sağlığı dilerim.
-
- 13
Itır Esen: İlelebet yıldızın parlayacak... Dünya döndükçe ismin anılacak... Asaletine bir toz zerresi bile değdirmeden gittin, hep güler yüzlü, hep umut aşıladın. Sitemsiz, şikâyetsiz, vakur duruşunla Türk sinemasının en paha biçilemez mücevherlerinden biriydin. Çok üzgünüm...
Şebnem Bozoklu:Çok sevdiği işine adadığı ömrü, güzelliği, çalışkanlığı, yeteneği ve zarafetiyle bir Filiz Akın geçti dünyadan. Sinemamız büyük ve özel bir yıldızını kaybetti bugün. Sizi çok seviyorum, Filiz Akın. Yattığınız yer incinmesin. Sönmez Bey ve tüm yakınlarına, hepimize sabır diliyorum...
- 14
Merve Dizdar: Canım Filiz Akın, Çok üzgünüm… Çocukluğumun ve gençliğimin parlayan yıldızı… Döneminin en güzellerinden… Ve ne mutlu bana ki sizinle konuşma fırsatı yakaladım. Size denk gelmek ne güzeldi… Mekânınız cennet olsun. Filmlerinizle ve hep sevgi dolu sözlerinizle unutulmaz olacaksınız. Daima…
Burcu Biricik: Ah, çok üzgünüm. O güzel gönlün, ruhun huzur bulsun, canım Filiz Akın.
Doğa Rutkay Kamal: Güzelliğin her haliydiniz... Sesinizi, tatlı mesajlarınızı, bıraktığınız izi hep özleyeceğim... Mekânınız cennet olsun, Sayın Filiz Akın.
- 15
Nevra Serezli: Yeşilçam'ın büyük kaybı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
Güven Hokna: Ah Filiz'cim, seninle canımız bir kez daha yandı. Nurlar içinde uyu. Mekânın cennet olsun.
İbrahim Büyükak: Çok büyük bir değerimizi daha kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.
-
- 16
BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi): Başımız sağ olsun.
Emel Sayın: Canım Filiz'ciğim, çok ama çok üzgünüm...
Begüm Kütük: Bugün içim çok buruk... Filiz Akın'ı kaybettik. Benim için sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda ilham aldığım, zarafetine hayran olduğum idolümdü. Onunla tanışmak, sohbet etmek, aynı karede yer almak benim için tarifsiz bir mutluluktu. Gülüşü, nezaketi, duruşu... Hepsi bambaşkaydı. Çok ama çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Tüm sevenlerine sabırlar dilerim.
- 17
Hadise: Nurlarda uyu.
Rafet El Roman: Filiz Akın, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biridir ve yıllar su gibi geçiyor gibi birçok unutulmaz filmde rol almıştır. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biridir. Filiz Akın, Türk sinemasına sunduğu oyunculuğu, güzelliği ve zarafetiyle Türk halkının kalbinde özel bir yer edinmiştir. Onu sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin.
- 18
Hülya Avşar: Mekânı cennet olsun. Çok üzgünüm.
Demet Evgar: Cumhuriyet'e sahip çıkan kaç yapraklı yonca kalmıştı? Devriniz daim olsun. Siz hep ışıktınız.
-
- 19
Engin Altan Düzyatan: Türk sinemasının asalet ve zarafetinin simgelerinden Filiz Akın'ı kaybettik. Başımız sağ olsun.
Tolga Çevik: Çok kıymetli bir sanatçı, bir hanımefendi, büyük bir değer aramızdan ayrıldı. Nur içinde yatsın.
Ceyda Düvenci: Çok seviyorum. Hiç unutulmayacaksın.
- 20
Sinem Kobal