Filiz Akın'ın vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu

Ediz Hun: Son derece üzgünüm. Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile, büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi... Onunla birlikte çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu... Ülkemizin en önde gelen, nadide sinema sanatçılarından birini sonsuzluğa uğurluyoruz. Mekânı cennet olsun. Üstün varlığı ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum.

Tamer Yiğit: Filiz’le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Selma Güneri: Üzüntüm tarifsiz… Çok önemli, çok değerli bir insanı, bir kadını, çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi. Sevgili Filiz Akın sadece bir sanatçı, bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumun önünde bir rol modeldi. Güzelliğiyle, zarafetiyle, terbiyesiyle, nezaketiyle, dikkatiyle ve kalitesiyle bambaşka bir insandı. Onu tanıdığımda sinemaya yeni başlamıştım. Eşi, rahmetli Türker abi ile de çok çalıştım, ailece görüşürdük. Evlenip yuva kurduktan sonra da ilişkimiz hep sıcaktı. Bendeki yeri çok başkadır… Nurlarda yatsın, cennet mekânı olsun. Onu çok seviyorum.