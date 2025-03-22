Filiz Akın vefat etti
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku nedeniyle tedavi görüyordu. Filiz Akın, vasiyeti üzerine bugün sessiz - sedasız bir şekilde defnedildi
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün, 82 yaşında vefat etti...
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filiz Akın'ın hayatını kaybettiğini dile getirdi; "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
Filiz Akın, vasiyeti üzerine bugün, sessiz - sedasız bir şekilde Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi.
Önümüzdeki günlerde, bir veda - anma programı organize edilecek.
Fotoğraf: Nazif Şahin Karpuz
2 Ocak 1943'te Ankara'da doğan Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte Türk sinemasının 'Dört yapraklı Yonca'sıydı. Asıl adı; Suna Akın olan Filiz Akın, 116 filmle Yeşilçam dönemine damgasını vurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir taziye mesajı yayımladı; "Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yeşilçam’ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam’ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.
Filiz Akın'ın unutulmaz filmleri arasında; 1972 yapımı 'Tatlı Dillim' de bulunuyor. Akın'a başrolde merhum Tarık Akan eşlik etmişti.
2002'de burun ve ağız arkası kanseri olan nazofarenks'e yakalanan Filiz Akın, Teksas Üniversitesi'ne bağlı MD Anderson Kanser Merkezi'nde tedavi olarak kanseri yenmişti. Akın, kanser için farkındalık oluşturmak için kitaplar yazmıştı.
Yaşadığı Bodrum'da uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın, 13 Ocak 2025'te Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledilerek tedavi altına alınmıştı.
Filiz Akın - Sönmez Köksal
"BİTKİSEL HAYATA GİRECEKSEM ÖTENAZİ VASİYET ETTİM"
Filiz Akın eşi MİT'in eski müsteşarı Sönmez Köksal ile yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Eşiyle vasiyetlerini açıklayan Akın, bu konuda şunları söylemişti; "Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım, eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik, eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik. Kalitesiz bir yaşam olacaksa misafirlik bitsin. Ötenazi hakkı verilirse kullanırım ama sevgi alışverişini yapabilirsem yaşamayı tercih ederim. Elbette beni hayata en çok bağlayan şey sevgi ve sizlerin duası. Herkese günde en az 10 dakika spor yapmalarını öneriyorum ve tabi şekerden uzak durmalarını. Kanser bile şekeri çok seviyor. Yaşamayı seviyorum ama bu kaliteli bir yaşam olmalı. Eşimle ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda B12 gibi bazı vitaminlerin takviyesini alıyoruz. Hormonlu gıdalardan ve temizlik gibi pek çok alanda kullanılan kimyasallardan uzak durmaya çalışıyoruz."
Oğlu Türker İnanoğlu, annesi Filiz Akın ile ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu;
Terzi̇ bir anneyle, avukat babanın kızı olarak dünyaya gelen Filiz Akın, 5 buçuk yaşında başladığı okul hayatına yatılı olarak devam etti̇. Akın, dereceyle bi̇ti̇rdi̇ği̇ li̇se eği̇ti̇mi̇ni̇n ardından turi̇zm acentasında çalışmaya başladı. 1962'de ısrarlar sonucu katıldığı Arti̇st Mecmuası'nın yarışmasında bi̇ri̇nci̇ oldu.
İlk fi̇lmi̇; 'Akasyalar Açarken'de başrolü Göksel Arsoy ile paylaşan Filiz Akın, daha sonra; 'Gurbet Kuşları', 'Ankara Ekspresi̇', 'Dağlar Kızı Reyhan', 'Sözde Kızlar', 'Bekar Odası', 'Emi̇ne', 'Yuvasız Kuşlar' gi̇bi̇ fi̇lmlerde Yeşi̇lçam'ın ünlü jönleri̇yle ve usta yönetmenleri̇yle çalıştı.
Filiz Akın, ayrıca; İzmi̇r Gazi̇nosu'nda assoli̇st olarak sahneye çıktı
'Emine' (1971)
'Ankara Ekspresi̇'ndeki̇ rolüyle 8. Altın Portakal Fi̇lm Festi̇vali̇'nde 'En İyi̇ Kadın Oyuncu' ödülünü kazanan Filiz Akın, ilk evli̇li̇ği̇ni̇ 1965'te yönetmen / yapımcı Türker İnanoğlu i̇le yaptı. 10 yıl süren evlilik, 1974'te sona erdi.
Necdet Tosun - Filiz Akın- Türker İnanoğlu
Bubi̇ Rubi̇nstei̇n i̇le yaptığı ikinci evliliği 11 yıl sürdü. Bu süreçte Paris'te yaşayan Akın, o dönemi "Bi̇rden bi̇re özgür oluyorsunuz, artık Filiz Akın yok, pi̇jamayla çıkınca bi̇le ki̇mse bakmıyor. Ama sonra tanınmışlığın verdi̇ği̇ o konforu özlüyorsunuz" sözleri̇yle anlatmıştı.