Türk sinemasının ünlü oyuncusu Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün, 82 yaşında vefat etti...

Kültür ve Turizm Bakanlığı , bir taziye mesajı yayımladı; "Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yeşilçam’ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam’ın 'Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

Filiz Akın - Sönmez Köksal

"BİTKİSEL HAYATA GİRECEKSEM ÖTENAZİ VASİYET ETTİM"

Filiz Akın eşi MİT'in eski müsteşarı Sönmez Köksal ile yaptıkları bir konuşmayı paylaşmıştı. Eşiyle vasiyetlerini açıklayan Akın, bu konuda şunları söylemişti; "Yaşayacaksam kaliteli yaşayayım, eğer bağımlı olacaksam ve bitkisel hayata gireceksem öleyim. Eşimle birbirimize vasiyet ettik, eğer öyle bir durum doğar ve ötenazi hakkı tanınırsa bunu kullanma sözü verdik. Kalitesiz bir yaşam olacaksa misafirlik bitsin. Ötenazi hakkı verilirse kullanırım ama sevgi alışverişini yapabilirsem yaşamayı tercih ederim. Elbette beni hayata en çok bağlayan şey sevgi ve sizlerin duası. Herkese günde en az 10 dakika spor yapmalarını öneriyorum ve tabi şekerden uzak durmalarını. Kanser bile şekeri çok seviyor. Yaşamayı seviyorum ama bu kaliteli bir yaşam olmalı. Eşimle ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda B12 gibi bazı vitaminlerin takviyesini alıyoruz. Hormonlu gıdalardan ve temizlik gibi pek çok alanda kullanılan kimyasallardan uzak durmaya çalışıyoruz."

Oğlu Türker İnanoğlu, annesi Filiz Akın ile ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu;