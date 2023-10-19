"BENİ İNSANLIĞIMDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR"



Dalal Abu Amneh, gözaltı sırasında yaşadıklarını, "Beni insanlığımdan çıkarmaya, sesimi kesmeye ve her şekilde aşağılamaya çalıştılar. Bana hakaret ettiler, ellerimi ve ayaklarımı kelepçelediler. Bunları yaparak sadece beni daha onurlu hale getirdiler" ifadeleriyle anlattı.