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        Haberler Dünyadan Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı söylenen Robert De Niro'dan yanıt: Hepsi dizi provasıydı - Magazin haberleri

        Filistin yanlısı protestoculara bağırdığı söylenen Robert De Niro'dan yanıt: Hepsi dizi provasıydı

        Robert De Niro'nun bir grup protestocuya bağırdığı görüntüler, sosyal medyada İsrail'e destek görüntüleri olarak yayılınca ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. De Niro, görüntünün dizi provasından olduğunu açıklayınca İsrail yanlısı hesaplar, videoyu hızla sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 11:58 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:58
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        • 1

          İnternette yayılan bir videonun ünlü oyuncu Robert De Niro'nun New York'ta Filistin yanlısı protestocularla karşı karşıya geldiği ve onlara bağırdığı görüntüler olduğu öne sürüldü. Videoda, De Niro'nun; "Bu bir film değil! Bu bir film değil! Barikatın arkasına geçin. Saçma sapan konuşmayı mı seviyorsunuz? O zaman eve gitmek zorundasınız” dediği görülüyordu.

          İsrail yanlısı bazı sosyal medya hesapları, videoyu, Robert De Niro'nun İsrail'in yanında yer aldığını ve hiç protestocu görünmeye videoda Filistin yanlısı protestoculara karşı çıktığını öne süren altyazılarla paylaşmaya başladı.

        • 2

          ALTYAZILAR EKLENEREK VİDEO YAYILDI

          Videoda Robert De Niro'nun; “Bu tehlikeli ve bunu tekrar yapacaklarını söylüyorlar! Tekrar! Bunu istemiyorsunuz. Bunu istemiyorsunuz. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz. Haydi. Haydi, hepimiz ciddileşelim" diyen oyuncunun, Hamas'ın İsrail'e saldırdığını ima edecek şekilde çeşitli altyazılarla düzenlendiği görüldü.

        • 3

          "ZERO DAY DİZİSİNDEN BİR SAHNE"

          Robert De Niro, sözcüsü aracılığıyla iddiaları yalanladı. Açıklamada videonun, sosyal medya kullanıcıları tarafından bağlam dışına çıkarıldığı ve oyuncunun New York'ta çekmekte olduğu yeni bir TV dizisinin senaryosundan replikleri doğrudan seslendirdiği belirtildi. Oyuncunun sözcüsü Stan Rosenfield; "Gördüğünüz şey, Robert De Niro'nun senaryoda yazılan satırları okuduğu 'Zero Day' dizisinden bir sahneydi" dedi.

          Dizinin yayınlanacağı dijital platformun sözcüsü de söz konusu videonun 'Zero Day' dizisi için "yerinde bir prova sırasında" çekildiğini söyledi.

        • 4

          VİDEO HIZLA SİLİNDİ

          Siyasi bir komployu konu alan gerilim türündeki mini dizi, Hollywood grevi nedeniyle ertelenmişti. Şu anda yapım aşamasında olan dizinin provasından yansıyan video, çok sayıda İsrail yanlısı hesap ve fenomen tarafından hızla paylaşılsa da gerçek olmadığı anlaşılınca birçok kullanıcı tarafından hızla silindi.

        • 5

          Video, İsrail gazetesi Haaretz tarafından da "Robert De Niro'nun New York'ta Filistin yanlısı protestocularla yüzleşmesini izleyin" başlığıyla paylaşıldı, ancak video daha sonra Google'dan da kaldırıldı.

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