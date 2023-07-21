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        Haberler Dünya Filistin Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Filistin Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Filistin nerede, hangi kıtada yer alır? Filistin başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Filistin, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kutsal topraklar olarak kabul edilir. Bu nedenle, bölgenin siyasi, kültürel ve dini önemi oldukça büyüktür. Ancak Filistin sorunu ve İsrail-Filistin çatışması, bölgede hala çözüm bekleyen önemli bir konudur.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:27
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        Filistin başkenti, bayrağı, nüfusu
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        Filistin, Asya kıtasında Levant olarak bilinen bölgede yer alan bir coğrafi ve tarihi bölgedir. Aynı zamanda Orta Doğu olarak adlandırılan bölgede yer alır. Akdeniz'in doğu kıyısında yer alır ve Ürdün Nehri'nin batısında ve Lübnan'ın güneyinde konumlanır. Filistin tarihi ve coğrafyası, günümüzde İsrail ve Filistin Devleti olarak iki siyasi varlığa bölünmüştür. İsrail, Filistin'in kuzey, batı ve güney bölgelerine egemenlik sürdürürken Filistin Devleti ise Batı Şeria ve Gazze Şeridi adı verilen bölgelerdeki otonom yönetimi ile varlığını sürdürmektedir.

        Filistin Başkenti

        Filistin başkenti, Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'nin idari merkezi olarak kabul edilen Ramallah'tır. Filistin, İsrail ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak adlandırılan iki ayrı bölgede iki siyasi varlığa bölünmüştür. Gazze Şeridi ise Filistin'in ikinci önemli bölgesidir ve Gazze Şeridi'nin başkenti Gazze'dir. Ancak Gazze Şeridi, Hamas tarafından kontrol edilmektedir ve Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'nden ayrıdır. Bu nedenle Filistin'in başkenti olarak genellikle Ramallah kabul edilir.

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        Filistin Bayrağının Anlamı

        Filistin bayrağının anlamı; Filistin halkının tarihini, kimliğini ve mücadelesini yansıtan anlamlı sembollerle tasarlanmıştır. Bayrakta yer alan ana semboller şunlardır:

        • Üç Yatay Şerit: Filistin bayrağı, yatay olarak üç eşit şeritten oluşur. Üst şerit siyah renkte, orta şerit beyaz renkte ve alt şerit yeşil renktedir.
        • Kırmızı Üçgen: Bayrağın soldan sağa doğru uzanan siyah ve yeşil şeritlerin birleştiği noktada, beyaz şerit üzerinde bir kırmızı üçgen yer alır.

        Filistin bayrağındaki renklerin anlamları şu şekildedir:

        • Siyah renk, Filistin halkının acılarını, acılarını ve zorluklarını simgeler.
        • Beyaz renk, Filistin halkının barışı ve umudu temsil eder.
        • Yeşil renk, Filistin topraklarının verimli doğasını ve halkın yaşamını sürdürdüğü toprakları sembolize eder.
        • Kırmızı üçgen, Filistin halkının birliğini ve dayanışmasını temsil eder.

        Bayrak, Filistin halkının ulusal gururunu dünyaya göstermek için önemli bir simgedir.

        Filistin Nüfusu

        2023 yılı itibarıyla Filistin nüfusu tahminen 5.2 milyon ile 5.3 milyon arasında değişmektedir. Bu nüfus, Batı Şeria ve Gazze Şeridi bölgelerini kapsar. Filistin halkı, çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşur. Filistin, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünyada önemli bir bölge olarak kabul edilir ve İsrail-Filistin çatışmaları gibi siyasi sorunlar da nüfus üzerinde etkili olabilmektedir. Filistin para birimi ise "Yeni İsrail Şekeli" (New Israeli Shekel - NIS)dir. Aynı zamanda "Yeni Şekel" olarak da anılır. Para birimi İsrail tarafından kontrol edilmekte ve Filistin Yönetimi'nin kullanımında da geçerlidir.

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        Filistin Türkiye Saat Farkı

        Filistin Türkiye saat farkı, Türkiye'nin lehine olacak şekildedir. Türkiye UTC+3 saat dilimini kullanırken Filistin UTC+2 saat dilimini kullanır. Ancak Türkiye'de yaz saati uygulaması olduğu dönemde saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye UTC+4 saat dilimini kullanır. Bu durumda Filistin ile saat farkı 2 saate çıkar.

        Filistin Şehirleri

        Filistin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşmaktadır. Bu anlamda Filistin şehirlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

        Batı Şeria Şehirleri:

        • Ramallah: Filistin Ulusal Yönetimi'nin idari merkezi olan Ramallah, Batı Şeria'da bulunur.
        • Nablus: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle ünlü olan Nablus, Batı Şeria'da yer alır.
        • Hebron (El Halil): İbrahim Peygamber'in mezarının da bulunduğu Hebron, Filistin'in önemli tarihi şehirlerinden biridir.
        • Bethlehem (Baytüllahim): İsa Mesih'in doğum yerine ev sahipliği yapan Bethlehem, Hristiyanlar için kutsal bir şehirdir.

        Gazze Şeridi Şehirleri:

        • Gazze: Gazze Şeridi'nin en büyük ve en önemli şehri olan Gazze, sahil şeridi boyunca yer alır.
        • Rafah: Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Rafah, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehridir.
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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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