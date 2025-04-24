Filistin liderinden Hamas'a hakaret: Köpeğin oğulları, İsrail'e bahane vermekten vazgeçin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ı "köpeklerin oğulları" olarak nitelendirdiği 'sinirli' konuşmasında, İsrail ile savaşı sona erdirmek için Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını, silahsızlanmasını ve Gazze'nin kontrolünü Filistin otoritesine devretmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen toplantıda Hamas'ın İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi için 'bahaneler' verdiğini söyleyen Abbas, Hamas'a "Rehineleri serbest bırak ve bu işi bitir" dedi.

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Abbas, "Hamas, suç işleyen İsrail'e Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar için bahaneler verdi, bunların başında da rehineler geliyor. Köpek oğulları, elinizde kim varsa serbest bırakın ve bu işi bitirin. Bahaneleri kesin." dedi.

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Bu sözler, 7 Ekim 2023'ten beri devlet başkanının Hamas'a karşı sarf ettiği en sert sözler oldu.

Hamas, Abbas'ı kınadı

Hamas ise Abbas'ın kullandığı dilin 'aşağılayıcı' olduğunu söyleyerek kınadı.

Hamas'ın siyasi büro üyesi Bassem Naim, Abbas'ın sözlerini "kendi halkının önemli ve ayrılmaz bir bölümünü aşağılayıcı bir dil kullanarak tanımlamak" olarak değerlendirerek Abbas'ı kınadı.

"Abbas sürekli ve şüpheli bir şekilde işgalin suçlarını ve devam eden saldırganlığını halkımıza yüklüyor." Hamas geçtiğimiz hafta İsrail'in Gazze için ateşkes önerisini reddetmişti. Öneri çatışmalara altı haftalık bir ara verilmesi ve kalan 59 rehineden 10'unun serbest bırakılması karşılığında silahsızlanma talebini içeriyordu. Hamas, savaşın sona ermesi ve İsrail'in tamamen çekilmesi karşılığında tüm rehineleri teslim edeceğini belirtiyor ancak silahlarını bırakmayı reddediyor. Abbas'ın liderliğini yaptığı ve Fetih hareketinin hakim olduğu Filistin Yönetimi, Hamas'ın 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Batı Şeria'nın sadece bir kısmını yönetiyor. REKLAM El Fetih yönetimi düzenli olarak savaş sonrası Gazze'nin yönetimini devralmaya hazır olduğunu vurguluyor. Ancak Filistinliler tarafından yeterince sesini çıkarmadığı ya da etkili adımlar atmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Hamas ve Filistin yönetimi on yıllardır şiddetli bir şekilde bölünmüş durumda ve aralarındaki anlaşmazlık hem Batı Şeria hem de Gazze'de birleşik bir Filistin liderliğinin ortaya çıkamamasına neden oldu.