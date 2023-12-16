Filistin, Kemal Advan Hastanesinde sivillerin iş makineleriyle ezilmesiyle ilgili soruşturma istedi

REKLAM advertisement1

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, basında ve sosyal medyada yer alan İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesinin avlusunda yaralı ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların üzerinden iş makineleriyle geçtiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Keyle, "Vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından gelen bilgiler ve tanıklıklar, İsrail güçlerinin, Filistinlileri diri diri hastane avlusuna gömdüğünü gösteriyor" ifadesini kullandı.

Dünyanın bu olayla ilgili olarak ciddi bir şekilde harekete geçmesi ve Gazze'de işlenen suçlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Keyle, Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

REKLAM

Keyle, İsrail ordusunun, hastanenin güney bölümünü yıktığını, yaralı ve hastaları soğuk havaya rağmen hastane dışına çıkardığını, sağlık çalışanlarına da saldırdığını kaydetti.

Hastanede hala kuvözlerde 12 bebeğin olduğunu belirten Keyle, İsrail güçlerinin bebeklerin tahliyesine izin vermediğini aktardı.

Öte yandan Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesinde "işlenen korkunç suçtan" sadece İsrail değil, ABD yönetimin de sorumlu olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sivilleri koruyamadığı ve onları bu "faşist varlık" (İsrail) karşısında savunmasız bıraktığı ifade edildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yer almıştı.

İsrail, 90 kişiyi alıkoyduğunu duyurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, askerlerinin Beyt Lahiya'da yer alan, kuzeydeki en önemli hastanelerden Kemal Advan Hastanesi'nden çekilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastanede çok sayıda silah, gizli belge ve iletişim cihazı bulunduğu öne sürülen açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim saldırılarında yer aldığı iddiasıyla hastanedeki 90 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

Bölgeden geri çekildiler

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Lahya kentine bağlı Meşru Beyt Lahya bölgesinden geri çekildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesinin de bulunduğu bölgedeki evler, binalar, altyapı, okullar, sağlık merkezleri ve idari kurumlardan geride büyük bir yıkım kaldı.

Beyt Lahya kentinin güney doğusundaki bölgede, son 3 gündür internet ve iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

Öte yandan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Gazze ve Deyr el-Belah kentlerinde Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin bu bölgelere hava saldırılarını da sürdürdüğü bildirildi.