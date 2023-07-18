Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'nin eşi bakın kim çıktı! O da voleybolcuymuş!
Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Çin'i setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bu kapsamda gündeme takımın başarılı başantrenörü Daniele Santarelli geldi. İtalyan başantrenörün eşi de voleybolcuymuş.
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2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin'i mağlup ederek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Bu şampiyonlukta en büyük role sahip kişilerden biri de şüphesiz başantrenörDaniele Santarelli'ydi.
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Başarısıyla adından söz ettiren başantenörDaniele Santarelli, özel hayatıyla da merak konusu oldu. İtalyan ismin eşi de kendisi gibi voleybolcu.
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42 yaşında olan Daniele Santarelli Monica De Gennaro ile evli. Monica De Gennaro İtalya'nın profesyonel voleybolcuları arasında yer alıyor.
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Monica De Gennaro,Imoco Volley ve İtalya millî takımlarında forma terletmiş ve 2012 ile 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yer almıştı. Monica, 2014 yılında Milli Takım ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katılmış ve organizasyon sonunda "En iyi libero" olarak belirlenmişti. İtalyan başantrenörün eşi, takımı Imoco Volley ile 2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Vakıfbank'a karşı yenilerek takımı ile gümüş madalya kazandı.
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İşte Daniele Santarelli ve eşiMonica De Gennaro Santarelli...
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