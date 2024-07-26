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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın kadroda! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nda Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın kadroda!

        Paris 2024 Olimpiyatları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda flaş bir değişiklik yapıldı. Olimpiyatların başlamasına bir gün kala Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan çıkarılırken, yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:12
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        Sultanlar'ın kadrosunda flaş değişiklik!
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        Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda son dakika değişikliği yaşandı.

        Filenin Sultanları'nda Kuzeyboru forması giyen Tuğba Şenoğlu İvegin yerine Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın kadroya dahil edildi.

        Ay-yıldızlıların ilk açıklanan Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, kadrodan çıkarıldı. Filenin Sultanları'nın 2024 Paris Olimpiyatları için açıklanan 12+1 kişilik kadrosuna Tuğba'nın yerine İlkin Aydın dahil edildi.

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        Beyza Arıcı ise kadroda +1 olarak yer almaya devam ediyor.

        MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN 'BAKARA' SURELİ AÇIKLAMA

        Tuğba Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketi Shining Stars Women ise milli voleybolcunun kadrodan çıkarılmasının ardından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Bakara suresi 216. ayeti paylaşan şirket "Sizin için şer görünende hâyır, hâyır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir." sözlerinin ardından bir de şu açıklamayı yaptı: "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz."

        PARİS'TEN HEMEN AYRILMAK İSTEDİ

        TRT Spor'un haberine göre ise Tuğba Şenoğlu İvegin kadro değişikliği açıklanır açıklanmaz Paris'ten ayrılmak istedi fakat seferlerdeki yoğunluklar nedeniyle Türkiye'ye gidemedi.

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        SULTANLAR'IN MAÇ PROGRAMI

        Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

        29 TEMMUZ

        10.00 Türkiye-Hollanda

        1 AĞUSTOS

        10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

        4 AĞUSTOS

        10.00 Türkiye-İtalya

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