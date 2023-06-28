2023 Milletler Ligi'nde boy gösteren Kadın Milli Voleybol Takımımız, 3'üncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybetti. 2-0'dan geri dönen Filenin Sultanları, karar setinde Japonya'ya direnemedi.

Türkiye bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 9. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Salon: Bangkok

Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9