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Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

Giriş: 28.06.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
HABERTURK.COM

2023 Milletler Ligi'nde boy gösteren Kadın Milli Voleybol Takımımız, 3'üncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybetti. 2-0'dan geri dönen Filenin Sultanları, karar setinde Japonya'ya direnemedi.

Türkiye bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 9. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Salon: Bangkok

Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9

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