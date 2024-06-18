FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri Tayland’ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Bangkok’ta düzenlenecek. Çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi belli oldu. Polonya ile eşleyen Filenin Sultanları'nın VNL maç programı da netleşti. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, konuya dair detaylar...