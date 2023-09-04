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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Ay-yıldızlılar bu tarihi zafer ile 2019'un da rövanşını almış oldu.

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlenmişti.

Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kalmıştı.

Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, dört yıl sonra iki kez geriye düştüğü bu maçta pes etmedi ve rakibini aynı skorla 3-2 mağlup etmeyi başardı.