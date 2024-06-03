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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, ABD'de şov yaptı! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, ABD'de şov yaptı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. ABD'ye ekonomi sınıfında seyahat eden ve yolculukları Türkiye'nin gündemine oturan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde altıncı galibiyetini aldı ve ikinci haftayı 4'te 4 yaparak tamamladı! Ayrıca Milli Takım'ı desteklemeye gelen bir Türk taraftarın heyecanı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 09:40
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        Sultanlar, ABD'de şov yaptı!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

        Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

        ABD'DE ŞOV YAPTILAR!

        ABD'ye ekonomi sınıfında seyahat eden ve bu nedenle sosyal medyanın gündemine oturan Filenin Sultanları, ABD'de adeta şov yaptı. Teksas etabı son maçından da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci haftayı dörtte dört yaparak noktaladı.

        Arlington kentinde oynanan mücadelede ev sahibi ABD’yi yenen Filenin Sultanları, 8’inci maçını geride bırakırken dünya 1 numarası unvanını korumayı başardı.

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        HAVADA POLEMİK ÇIKMIŞTI

        13 saatlik ABD seyahati öncesinde voleybolcular, sitem dolu paylaşımlar yaparken konuya ilişkin olarak hem THY hem de TVF'den açıklamalar gelmişti.

        THY'den yapılan açıklamada söz konusu seyahatin sorumluluğunun Voleybol Federasyonu'nda olduğu dile getirilirken Voleybol Federasyonu ise bilgilerin daha önceden THY ile paylaşıldığını duyurdu.

        Milli voleybolcular business class ile dönecek
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        BUSINESS OLARAK DÖNECEKLER

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türkiye'nin gündemine oturan polemik sonrasında "Voleybolcularımız dönüşte business olarak dönecek" açıklamasını yapmıştı.

        Salon: Kolej Park

        Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

        ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)

        Türkiye: Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, İlkin Aydın, Beyza Arıcı)

        Setler: 25-21, 20-25, 21-25, 25-12, 12-15

        Süre: 117 dakika (25, 26, 27, 22, 17)

        Öte yandan Teksas eyaletinde oynanan maçta; Filenin Sultanları'nı desteklemeye gelen bir Türk taraftarın heyecanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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