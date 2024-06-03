Filenin Sultanları, ABD'de şov yaptı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

ABD'ye ekonomi sınıfında seyahat eden ve bu nedenle sosyal medyanın gündemine oturan Filenin Sultanları, ABD'de adeta şov yaptı. Teksas etabı son maçından da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, ikinci haftayı dörtte dört yaparak noktaladı.

HAVADA POLEMİK ÇIKMIŞTI

13 saatlik ABD seyahati öncesinde voleybolcular, sitem dolu paylaşımlar yaparken konuya ilişkin olarak hem THY hem de TVF'den açıklamalar gelmişti.

THY'den yapılan açıklamada söz konusu seyahatin sorumluluğunun Voleybol Federasyonu'nda olduğu dile getirilirken Voleybol Federasyonu ise bilgilerin daha önceden THY ile paylaşıldığını duyurdu.

Milli voleybolcular business class ile dönecek Haberi Görüntüle

BUSINESS OLARAK DÖNECEKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Türkiye'nin gündemine oturan polemik sonrasında "Voleybolcularımız dönüşte business olarak dönecek" açıklamasını yapmıştı.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrea Puecher (İtalya)

ABD: Poulter, Larson, Ogbogu, Thompson, Plummer, Rettke (Wong-Orantes, Lanier, Hancock, Frantti, Skinner, Washington)