Eda Erdem imza fotoğrafının hikayesini anlattı!
Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı kaptanı Eda Erdem turnuva sonrasında sevenleri tarafından tebrik edildi. Eda Erdem Dündar'ın imza fotoğrafının hikayesi şampiyonluk sonrası bir kez daha gündeme geldi. İşte o meşhur fotoğrafın hikayesi...
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistanı yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından kupa Milli gururla ülkemize getirildi. Filenin Sultanları'nın kaptanı olan Eda Erdem'in meşhur imza fotoğrafı şampiyonluğun ardından yeniden sosyal medyada gündem haline geldi.
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MEŞHUR FOTOĞRAFININ HİKAYESİNİ ANLATTI
Başarılı voleybolcu Eda Erdem Dündar verdiği bir röportajda meşhur fotoğrafının hikayesini anlattı. Röportajda Erdem'e "Bu fotoğrafında bir hikayesi var kaptan, bu hangi sayıdan sonra çekildi? Akılınızda mı şu an?" sorusu soruldu.
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Eda Erdem fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı "Şimdi Tie-break (maçın sonucunu belirlemek için oynanan son set) olması lazım, ya 7-6 ya da 7-5 yani sahayı dönmeden önce. Bir tek ayak vuruyorum ve "İşte istediğim pas bu!" diyorum aslında orada."
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"İŞTE İSTEDİĞİM PAS BU!"
"Tam o sırada da yani Mert nasıl yakalamışsa, bu anı ölümsüzleştiriyor. Maçtan sonra bu fotoğrafı görünce "Wow ne kadar güzel bir kare yakalamış" dedim. Sadece fotoğraf değil, saçlarımın havada o at kuyruğunun olması, arkadaki kadrajdaki insanlar, yüzümdeki o ifade, aslında hepsi o maç içerisinde yaşadığım duyguları dışa vurmuş gibi duruyor" dedi.
Eda Erdem'in bu meşhur imza fotoğrafı sevenleri tarafından oldukça beğeniliyor ve sık sık paylaşılıyor.
Fotoğrafı çeken Türk Voleybol Federesyonu foto muhabiri Mert Bülent Ucma'dır.