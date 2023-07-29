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        Haberler Voleybol Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde! - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde!

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 18:25
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        Filenin Efeleri finalde!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

        Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Katar-Şili maçının galibi olacak.

        Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

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