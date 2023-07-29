Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde!
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak
Giriş: 29.07.2023 - 18:25
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Katar-Şili maçının galibi olacak.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.