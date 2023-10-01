2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Türkiye erkek voleybol takımı grupta kaçıncı sırada yer alıyor?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri için B Grubu'nda mücadele ediyor. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı geçen Filenin Efeleri, ikinci karşılaşmada Slovenya ile karşılaşacak. Bu noktada, Filenin Efeleri B Grubu puan durumu da merak konusu oldu. Peki, Türkiye grupta kaçıncı sırada, kaç puanı var ve maç fikstürü nasıl? İşte, Filenin Efeleri Türkiye erkek voleybol takımı puan durumu, maç sonuçları ve güncel puan durumu sıralaması.
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Filenin Efeleri puan durumu... Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele ediyor. Grupta ilk maçına çıkan Filenin Efeleri, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçmesini bildi. Filenin Efeleri, gruptaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bu noktada da Türkiye erkek voleybol takımı puan durumu ve maç fikstürü en çok arananlar arasında öne çıkıyor. Peki, Filenin Efeleri puan durumu nasıl, grupta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
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2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 3 Puan (1 maç)
2) Slovenya - 3 Puan (1 maç)
3) ABD - 3 Puan (1 maç)
4) Japonya - 2 Puan (1 maç)
5) Finlandiya - 1 Puan (1 maç)
6) Sırbistan - 0 Puan (1 maç)
7) Tunus - 0 Puan (1 maç)
8) Mısır - 0 Puan (1 maç)
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MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
1 Ekim Pazar:
04.00 Türkiye-Slovenya
3 Ekim Salı:
10.00 Türkiye-ABD
4 Ekim Çarşamba:
13.30 Türkiye-Japonya
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6 Ekim Cuma:
04.00 Türkiye-Finlandiya
7 Ekim Cumartesi:
04.00 Türkiye-Mısır
8 Ekim Pazar:
07.00 Türkiye-Tunus