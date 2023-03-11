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File derbisinde zafer Fenerbahçe'nin

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Giriş: 11.03.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
File derbisinde zafer Fenerbahçe'nin
AA

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta oldu. Vargas ve Federovtseva ile toparlanan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-15 önde tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan sarı-lacivertliler 7-0 öne geçti. Set boyunca etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti.

Oyunda dengeyi kuramayan rakibi karşısında 3. seti de 25-17'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli voleybolseverler ilgi gösterdi.

Burhan Felek Salonu'nda oynanan müsabakada tribünlerin tamamına yakınının dolduğu gözlendi.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler İlker Dinçay ve Simla Türker Bayazıt yerinde takip etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Federovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, De Souza, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Lazareva, Meliha Diken, Buse Ünal)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki (Bihter Dumanoğlu, İremnur Özsoy, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Fulden Ural)

Setler: 25-15, 25-13, 25-17

Süre: 65 dakika (20, 22, 23)

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