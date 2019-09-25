“Yarın (bugün) olağanüstü toplanacağız. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile oturup konuşacağım. Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Küfrü hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfredenler daha doğmamışken ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş’ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş’ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.