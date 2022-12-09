Fikret Kuşkan da kadroda

Yapımı Akiz Yapım’a, yapımcılığı Selma Akgün ve Erden Umut Akgün’a ait 'Roza' adlı filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken, senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.
FİKRET KUŞKAN DA KADRODA
Başrollerden birini üstlenen Belçim Bilgin’in çekimlerin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurduğu filmin kadrosuna usta oyuncu Fikret Kuşkan katıldı. Kadroda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.
Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını beyazperdeye aktaran ve 2023'te seyirciyle buluşacak olan 'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek.