Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Fikret Kuşkan da 'Roza'nın kadrosunda - Magazin haberleri

Fikret Kuşkan da 'Roza'nın kadrosunda

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filmi için çekimler başladı. Projenin kadrosuna oyuncu Fikret Kuşkan da dahil oldu

Giriş: 09.12.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Fikret Kuşkan da 'Roza'nın kadrosunda - Magazin haberleri
Fikret Kuşkan da kadroda
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapımı Akiz Yapım’a, yapımcılığı Selma Akgün ve Erden Umut Akgün’a ait 'Roza' adlı filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken, senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme alıyor.

FİKRET KUŞKAN DA KADRODA

Başrollerden birini üstlenen Belçim Bilgin’in çekimlerin başladığını geçtiğimiz günlerde duyurduğu filmin kadrosuna usta oyuncu Fikret Kuşkan katıldı. Kadroda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.

Fikret Kuşkan
Fikret Kuşkan

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını beyazperdeye aktaran ve 2023'te seyirciyle buluşacak olan 'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bir kişi öldü! İki kişi yaralı! Tacikistanlı çete İstanbul'da çatıştı!
Bir kişi öldü! İki kişi yaralı! Tacikistanlı çete İstanbul'da çatıştı!
ABD'nin serbest bıraktığı
ABD'nin serbest bıraktığı "Ölüm Tüccarı" olarak adlandırılan Viktor Bout kimdir?
Deprem mi oldu, nerede?
Deprem mi oldu, nerede?
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı
Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.