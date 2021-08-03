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Fikret Kuşkan: Ciğerimiz yanıyor! - Magazin haberleri

Fikret Kuşkan: Ciğerimiz yanıyor!

Oyuncu Fikret Kuşkan, önceki gün menajeri Hasan Güngör ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Türkiye'yi saran orman yangınları hakkında konuşan Kuşkan, "Ciğerimiz yanıyor, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor!" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi

03.08.2021 - 10:06 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, geçtiğimiz gün menajeri Hasan Güngör ile birlikte Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuşkan, bir hayli moralsiz olduğunu ifade etti.

    "ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ MİRASIMIZ YANIYOR!"

    56 yaşındaki oyuncu, "Çok tatsızım, kusura bakmayın. Konuşacak halde değilim. Ciğerimiz yanıyor, çocuklarımıza bırakacağımız miras yanıyor!" diye konuştu.

  • Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Karadan ve havadan müdahaleler sürerken, yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tüm Türkiye gibi üzüntüyü derinden yaşayan televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla yardım çağrısında bulunuyor. Sanatçıların bir kısmı "Söz veriyorum" hastag'i açarak, yangın bölgelerinde otel yapılması durumunda konaklamayacaklarını ve sahne almayacaklarını da dile getirdi. İşte o paylaşımlar...

  • BURCU BİRİCİK

    Kendime bir söz... Yanan ormanlık alanlarımıza yapılacak herhangi bir otele, işletmeye adımımı atmayacağım. Bundan öncekilere de atmadığım gibi... İçindeki bu yangını unutma, ciğerinin nasıl yandığını unutma!

  • MURAT BOZ

    Eğer bir gün yanan ormanlarımızın yerine turistik tesisler yapılırsa, o tesislerde asla sahne almayacağım.

  • KENAN DOĞULU

    Bugüne kadar bir doğa yangını sonrası inşa edildiğini bildiğim herhangi bir yerde sahne almam için gelen teklifleri kesinlikle reddettiğim gibi, bundan sonra da bu yanan alanların üzerindeki tesislerde şarkı söylemeyeceğime söz veriyorum.

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