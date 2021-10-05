Çeşitli etkinliklerle başladı

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4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, düzenlenen törenle başladı. Festivalde yarışma filmlerinin gösteriminin yanı sıra Fikret Kuşkan ve Ruhi Sarı'nın Siirt Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini aktardığı panel ve seminerler düzenlendi

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yıl 4 - 8 Ekim arasında düzenlenen 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu yıl da çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtliler ile bir araya gelerek deneyimlerini aktarıyor.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde iki yarışmada bulunuyor. Yarışmalardan biri 'Uluslararası Kısa Film Yarışması'... Diğeri ise Siirt'in yerel hikâyelerini konu alan senaryo yarışması... Festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film tarafından da desteklenen düzenlenen 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin 'Uluslararası Kısa Film Yarışması'na Türkiye, İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa'dan 273 film için başvuruda bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucu finalde 24 filmin yarışmasına karar verildi.

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Baran Mayda'nın 'Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın başkanı Cemal Okan, jüri üyeleri Fikret Kuşkan ve Ruhi Sarı'ya plaket vermesinden sonra yarışma filmlerinin tanıtımı yapıldı.

Fikret Kuşkan, Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen panelde oyunculuk kariyeri ve sinema üzerine öğrencilerle duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kuşkan, aynı zamanda Âkif' adlı sinema filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmaktan büyük bir heyecan ve onur duyduğunu dile getirdi.

Festivalin ilk günü Zeynep Bakşi Karatağ'ın konseriyle kapanırken ikinci gün yarışma filmlerinin gösterimi yapıldı. Çocuklara yönelik animasyon film ve palyaço etkinliğini yanı sıra Ruhi Sarı, Siirt Üniversitesi'ndeki seminerde bir araya geldiği öğrencilerin sorularını cevapladı.