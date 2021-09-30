Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin dördüncüsü Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film'in destekleriyle bu yıl 4 - 8 Ekim'de düzenlenecek.



Baran Mayda'nın önemini "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bilinen ve kabul edilen birçok tezi yerle bir ediyor. Her yıl üzerine kata kata ve büyük bir sahiplenmeyle dezavantajı, avantaja çevirmiş gözüküyor" sözleriyle dile getirdiği Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ana yarışma filmleri belirlendi. Festivale bu yıl Türkiye'nin yanı sıra İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa'dan 273 film için başvuru yapıldı. Ön jüri, 24 filmin finalde yarışmasına karar verdi.