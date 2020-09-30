FIFA 21 oyunu 19 Haziran 2020 tarihinde duyuruldu. Oyunda bu sene yeni ikon oyuncu olarak Eric Cantona yer alıyor. Oyun aynı zamanda yeni nesil oyun konsolları içinde değişiklik yapmaya sahip olacak. Oyuncular bu seçenekle; PS4 için sahip olduğu oyunu, PS5 için herhangi bir veri kaybı olmadan (oyuncu kartları, ilerleme veya kulüp içeriği vb.) yeni nesil konsolunda devam ettirebilecek. Peki Peki FIFA 21 ne zaman çıkacak? FIFA 21 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...
FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?
FIFA 21 oyununun 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanması planlanıyor. Oyun ayrıca EA Access üyelerine 10 gün kadar erken erişime açılacak.
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 18, 2020
FIFA 21 NE KADAR OLACAK?
PS4 Fiyatı
Standart Sürüm: 499,90 TL (EA Access üyeleri için 449,91 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 599,90 TL (EA Access üyeleri için 539,91 TL)
Ultimate Sürüm: 699,90 TL (EA Access üyeleri için 629,91 TL)
Xbox One Fiyatı
Standart Sürüm: 497,50 TL (EA Access üyeleri için 447,75 TL)
Şampiyonlar Sürümü: 597 TL (EA Access üyeleri için 537,30 TL)
Ultimate Sürüm: 699 TL (EA Access üyeleri için 629,10 TL)
PC (Steam) Fiyatı
Standart Sürüm: 419,99 TL
Şampiyonlar Sürümü: 559,99 TL
Ultimate Sürüm: 599,99 TL
OYUN YENİLİKLER İLE GELİYOR
Kariyer Modu, topluluktan yıllarca gelen eleştirilerin ardından, özellikle de teknik direktör modunda yeni eklemeler görülecek. Yeni eklemeler arasında; oyuncuların gerçek zamanlı olarak değişen oyun planlarına ek olarak maçlara anında girip çıkmalarına olanak tanıyan yenilenmiş etkileşimli bir maç simülasyon modu. Haftalık antrenman programlarına ve oyuncuları farklı pozisyonlarda oynamaları için eğitme yeteneği, maç kondisyonu ve büyüme gibi yeni istatistikler, geliştirilmiş bir gençlik akademisi sistemi, anlaşmalarda kullanmak için kredi gibi daha fazla transfer seçeneği ve gelişmiş yapay zeka.
FIFA Volta modu FIFA 20'de tanıtıldı ve FIFA 21'in de bir parçası olacak. Yapımcılara göre Volta 21, oynanış iyileştirmelerine sahip olacak. Ayrıca beş yeni mekan olacak (Sao Paulo, Paris, Sidney, Dubai ve Milano)
Oyunda 30'dan fazla resmi lig, 700'den fazla kulüp ve 17.000'den fazla oyuncu yer alacak. EA Sports, Ağustos 2020'de AC Milan ve Inter Milan ile çok yıllık özel bir ortaklık duyurdu.
Juventus, Roma ve River Plate FIFA 21'de yer almayacak ve bunun yerine sırasıyla Piemonte Calcio, Roma FC ve Nuñez olarak bilinecek. Oyun, oyuncuların görünüşlerini koruyacak, ancak resmi logo, formalar ve stadyumlar kullanılamayacak ve bunun yerine özel tasarımlar ve EA Sports tarafından üretilen jenerik stadyumlar yer alacak. Oyunda Bayern Münih'in oyuncuları ve formaları yer alıyor ancak stadyum lisanslarına sahip olmadığı için sıradan bir stadyum tanımlanacak.
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