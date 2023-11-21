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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi FIBA'dan İsrail takımlarına ayrıcalık! Türk takımlarının maçları Bosna Hersek'e alındı - Basketbol Haberleri

        FIBA'dan İsrail takımlarına ayrıcalık! Türk takımlarının maçları Bosna Hersek'e alındı

        Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Bursaspor İnfo Yatırım ve Galatasaray Ekmas'ın, İsrail takımları ile iç sahada oynaması gereken maçlar, güvenlik önlemleri gerekçe gösterilerek Bosna Hersek'e alındı. Temsilcilerimizin kritik maçları yurt dışında seyircisiz oynayacak olması, sosyal medyada büyük tepki çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:36
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) Bursaspor İnfo Yatırım ile Galatasaray Ekmas'ın İsrail ekiplerini konuk edeceği grup maçlarına, Bosna Hersek'in Laktasi kenti ev sahipliği yapacak.

        Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ile Hapoel Holon; G Grubu'nda ise Galatasaray Ekmas ile Hapoel Bank Yahav arasındaki karşılaşmalar, BCL ekiplerinden Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'in maçlarına çıktığı Laktasi Arena'da seyircisiz oynanacak.

        Bursaspor İnfo Yatırım-Hapoel Holon maçı 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 21.30'da; Galatasaray Ekmas-Hapoel Bank Yahav karşılaşması ise 30 Kasım Perşembe günü aynı saatte başlayacak.

        Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların yerinin, güvenlik gerekçesiyle değiştirildiği de ifade edildi.

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