Fiat'ın 'Panda'sı elektrik ile geri dönüyor

Otomotiv sektöründe 'eskiye dönüş' trendinin son temsilcisi Fiat'tan geldi.

İtalyan üretici Fiat, 80'li yıllardaki Panda modelini, bu sefer elektrifikasyon sürecine uygun olarak yeniden yollara çıkardı.

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Grande Panda ismi verilen araç, Stellantis’in Smart Car Platformu üzerinde inşa edilen ilk Fiat modeli olma özelliğini taşıyor.

Önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak olan yeni bir ailenin öncüsü konumundaki araç, Torino'daki Centro Stile'de (Fiat Tasarım Merkezi) tasarlandı.

1,57 metre yüksekliği ve 1,76 metre genişliği (aynalar olmadan) ve 3,99 metre uzunluğa sahip B-segment model, Fiat'ın yeni gri renkli otomobil üretmeme inisiyatifine paralel olarak, yedi farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

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‘Grande Panda’nın Türkiye’de ise yaz aylarında satışa sunulması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ VE HIBRIT GÜÇ SEÇENEKLERİ

Verilen bilgiye göre, Fiat'ın yeni dönemini temsil eden araçta hibrit ve elektrikli güç seçenekleri görev yapacak.

44 kWh batarya ve 83 kW e-motor (113 HP) ile elektrikli Grande Panda, 320 km menzil sunuyor. Elektrikli Grande Panda, 132 km/s maksimum hız ve 4,2 saniyede 0-50 km/s hızlanma (11 saniyede 0-100 km/s) değerlerine sahip.

Hibrit versiyon ise turbo 1.2 litre, 3 silindirli motor, 100 HP, 48 volt Li-ion batarya ve 21 kW e-motor, invertör ve şanzıman merkezi ünitesini içeren 6 vitesli elektrikli çift kavramalı şanzımanla (eDCT) donatılıyor.

Otomobilde geri çekilebilir şarj kablosu gibi farklı özellikler yer alıyor.

KOKPİTİ BAMBUDAN İMAL EDİLDİ

Üretilen her Grande Panda’da geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Ayrıca, Grande Panda La Prima versiyonunda, gösterge paneli kaplamasını oluşturmak üzere gerçek bambu lifleri içeren özel bir tekstil olan 'BAMBOX Bamboo Fiber Tex' yer alıyor.

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Grande Panda’nın elektrikli versiyonu dünya pazarlarına, Grande Panda La Prima ve RED isimli iki farklı konfigürasyonda sunuluyor.

Hibrit versiyonda ise POP, ICON ve LA PRIMA donanım seçenekleri bulunuyor. Grande Panda’nın POP donanım seviyesinde; ADAS, manuel klima, 10" gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni ve sürücüler için eğlence amaçlı, özel akıllı telefon istasyonu aracılığıyla bağlantılı hizmetler standart olarak sunuluyor.

Ayrıca; NFC teknolojisiyle donatılmış Autolaunch, telefonun istasyon üzerine konmasıyla etkinleştiriliyor ve gösterge panelinde bulunan Home düğmesine basılarak kullanıcının ana ekrana veya uygulama arayüzüne hızlı bir şekilde dönmesi sağlanıyor. Bu buton, ana ekrana kolay erişim sağlayarak sürüş sırasında farklı işlevler veya uygulamalar arasında geçiş yapılmasını sağlıyor.