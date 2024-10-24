İtalyan otomobil üreticisi Fiat’ın, 55 yıl sonra hayata döndürdüğü B-SUV segmentindeki modeli 600 Türkiye’de satışa sunuldu.

Tam elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle piyasaya sunulan 600'ün Türkiye lansmanında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Fiat’ın 1955-1970 yılları arasında 5 milyon adet üretilerek en çok tercih edilen aile otomobillerinden biri olan 600’ün ikonik tasarımından izler taşıyan yeni 600’ün, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında beğeni toplayacağına inanıyorum. Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor" dedi.

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REKLAM 15 litrelik kabin içi saklama alanı sunan otomobil, 385 litrelik bagaj hacmi ile birlikte geliyor. 591 KM'YE KADAR MENZİL SUNUYOR Elektrikli versiyonda görev yapan 54 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya, WLTP ortalama çevrimde 400 km’ye ve WLTP şehir içi çevrimde 591 km’ye varan menzil sunuyor. 100 kW hızlı şarj sistemi ile donatılan 600e’ye yüzde 80 şarj için yarım saatten daha kısa bir süre yeterli oluyor. 600e’nin 115 kW gücündeki elektrik motoru 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. Yapılan açıklamaya göre, hibrit versiyonda ise, mild-hybrid (MHEV) motor sayesinde otomatik şanzımanlı bir içten yanmalı motora kıyasla daha düşük yakıt tüketimi ve yüzde 15'e kadar daha düşük CO2 emisyonu sağlanıyor.

Araç, sadece 30 km/s'den düşük hızlarda şehir içinde seyahat ederken değil, daha yüksek hızlarda ve aynı zamanda yokuş aşağı inişte ya da otoyolda gaz pedalı bırakıldığında elektrikli bir sürüş deneyimi sunuyor. REKLAM Otomobilde 136 bg'ye kadar güç üretebilen 3 silindirli 1.2 litrelik içten yanmalı motor, 48 Volt Li-ion batarya ve çift kavramalı e-DCT6 şanzıman birlikte görev yapıyor. ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL HİZMET Öte yandan, 600'ün lansmanı ile birlikte Fiat'ın elektrikli araçlar özelinde geliştirdiği yeni hizmeti de tanıtıldı. 'Fiat E-Plus' adı verilen hizmetler bütünü kapsamında, Watt DC şarj istasyonlarında şarj bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti, yüzde 5 indirim, yazlık bölgelere yüzde 50 indirimli transfer imkanı ve ücretsiz vale hizmeti yer alıyor. Ayrıca, duvar tipi şarj ürünlerinde yüzde 10, lastik satışında yüzde 15 indirim ve ücretsiz lastik depolama hizmeti de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Yeni Fiat 600’ün 600e La Prima 1 milyon 389 bin 900 TL’den, kasım ayından itibaren satışa sunulacak olan 600 Hybrid Urban ise 1 milyon 489 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.