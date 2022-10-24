Feyzan Alasya'dan 'Gündüz Düşü' sergisi



Sanatçı Feyzan Alasya güçlü desenleri, çarpıcı resimleriyle izleyenlere hüznü ama bir yandan da umudu anlattığı eserleri 5-26 Kasım tarihleri arasında Galeri Diani'de resim severlerle buluşacak.

Alasya gerçeklerin şiirsel bir dille yansıtıldığı resimlerinde Valery’nin “Sen şarkı söyle, ben yürürüm senin şarkınla. Sen bağır, acını ben duyacağım” dizelerindeki hüznün, acının ve haykırışın evrenselliği yansıtıyor.

Feyzan Alasya'nın eserlerinde resim düzleminde kullanılan figürler eşsüremli bir dizge oluştururken bir yanda mitolojik figürler, bir yanda günümüzü çağrıştıran desenler aynı uzam içindeki tuallere yansıyor.



Eserlerinde her türlü otoriteyi reddeden anarşi bir başkaldırı olarak yansır. Bu başkaldırı aslında hüzünlerden, var olmanın acılarından yola çıkarak yaşam sevincinin ve mutluluğun arayışıdır. Bu arayış, dünyayı anlama çabası yaratılan bilinçli düşlerle sürer, güçlü desenleri düşlerin, düşlenenin yaratımıdır ve Sanat dünyayı yeniden yaratır.