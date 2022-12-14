"KİMSEYE GÜVENİMİZ KALMADI"
Ayrıca geçtiğimiz aylarda aşk hayatı sorulan Feyza Civelek, verdiği ilginç cevapla, son dönemde konuşulan magazin aşklarından bazılarına da göndermede bulunmuştu.
Civelek’in, "Şu an hayatımda biri yok, zaten sürekli magazin haberlerini takip ediyorum. Sanat dünyasındaki insanların arkadaşlarının sevgilileriyle ya da eskileriyle beraber olduklarını görüyorum. Öyle olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederim. Kimseye güvenimiz kalmadı" açıklaması akıllarda soru işareti bırakmıştı.