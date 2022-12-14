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Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır - Magazin haberleri

Feyza Civelek: Rol için her şey yapılır

Etiler'de görüntülenen Feyza Civelek, gazetecilerin, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" açıklamasında bulundu

Giriş: 14.12.2022 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran oyuncu Feyza Civelek, Etiler'deydi. Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Civelek, basın mensuplarıyla sohbet etti.

  • "ROL İÇİN HER ŞEY YAPILIR"

    21 kilo verdiği öğrenilen Feyza Civelek, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?" sorusuna, "Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" diyerek, kahkaha attı.

  • "KÖTÜ KARAKTERİ OYNAMAYI SEVİYORUM"

    Daha önce yeni rolü için uzun zamandır çalıştığını söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim ama kötü karakteri oynamayı seviyorum. 'Nilay' da sinsi ve ortalığı karıştıracak bir karakter olacak" demişti.

  • "YENİDEN KİLO ALMAKTAN KORKUYORUM"

    Öte yandan her gün mutlaka bir saat yürüdüğünü vurgulayan ünlü oyuncu, "Yeniden kilo almaktan korkuyorum ve kendime dikkat ediyorum. Un, şeker ve hamurun tadını unuttum" şeklinde konuşmuştu.

  • "MİDE AMELİYATI GEÇİRMEDİM"

    Feyza Civelek, "İstemek başarmanın yarısıdır. Mide ameliyatı geçirmedim, sporla zayıfladım. Görenler başta tanıyamıyor, sonra bakan bir daha bakıyor. Ondan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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