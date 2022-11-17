FETÖ'nün aranan sözde "ünite imamı" yakalandı

Kastamonu'da aranan FETÖ'nün sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" Konya'da yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, hakkında 8 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen B.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"ta 5 farklı hesabı bulunan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "öğretmenlerden sorumlu ünite imamı" B.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu Konya'da yakalandı.

B.K. işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.