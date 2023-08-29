Fethiye Kalesi kazısında tiyatro ve yol ortaya çıkarıldı

Kalenin üst tarafındaki çalışmalarda çok güzel sonuçlar elde ettik. Doğu taraftaki burçlardan birinde iç kaleye doğru devam eden bölümde, mekanlara girişi sağlayan ana kayaya oyulmuş daha sonra Menteşe ve Osmanlı döneminde düzenlenmiş bir yol ortaya çıktı. Hala da buradaki çalışmalar sürüyor" dedi.