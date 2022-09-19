Bu hafta öncesinde Fenerbahçe'de Altay %73, Trabzonspor'da ise Uğurcan %53'lük rakamı yakaladı.

Süper Lig'de 4 Büyükler'in kalecileri arasında Muslera'nın en iyi konumda olduğu görülüyor. Bu sezon Muslera, yüzde 83'lük bir kurtarış yüzdesine ulaşırken son olarak İstanbulspor karşılaşmasında çok tartışılan Beşiktaşlı Ersin'in kurtarış yüzdesi, %50'de kaldı.

İlk 7 haftada kalesinde en çok güven veren isim Muslera olurken Nando, Aslan'ın topladığı puanlara direkt katkıda bulundu.