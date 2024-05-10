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"Arka Sokaklar"ın kadrosuna deneyimli oyuncu Ferit Aktuğ, Tevfik Moralı karakteriyle katılıyor. Yeni gelen karakterlerin heyecanıyla, izleyiciler Aktuğ'un Tevfik Moralı performansını merakla bekliyor. Ferit Aktuğ'un kariyeri ve oyunculuk geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar hız kazandı. Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR'DA YENİ İSİM

Ferit Aktuğ Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Aktuğ, dizide Tevfik Moralı karakterine hayat verecek ve yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. "Tevfik Moralı" ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.

REKLAM FERİT AKTUĞ KİMDİR? Oyuncu Ferit Aktuğ, 17 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Akademi İstanbul Sanat bünyesinde kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı. İlk rol aldığı yapım Koçum Benim adlı dizi olmuştur. 2003 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Mustafa Hakkında Herşey filmiyle sinemada ilk kez bir filmde yer aldı. Sonrasında o dönemin popüler dizilerinden Kampüsistan, Haziran Gecesi gibi dizilerde oynamıştır. Ardından en uzun soluklu dizisi Kavak Yelleri adlı dizide komiser Metin Kaygısız rolünü 170 bölüm canlandırmıştır. Bu dönemde çeşitli reklamlarda oynamıştır. Oyuncu, 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri ve 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır. Sonrasında Ali Bilgin yönetmenliğinde sevilen dizi Ufak Tefek Cinayetler'de Taylan rolünü üstlenmiştir. 2019 yılında Dasdas tiyatro bünyesinde Timsah adlı oyunda yer almıştır. 2020 yılının en popüler işlerinden biri olan Eltilerin Savaşı filminde Selim rolüyle karşımıza çıkmıştır.